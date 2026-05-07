白宮發言人李維特曬新生女兒照 名字揭曉
白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)7日宣布喜訊，她的女兒薇薇安娜(Viviana)已經誕生。
李維特7日在社群媒體上發文表示：「5月1日，薇薇安娜(小名『薇薇(Vivi)』)加入了我們的家庭，我們的心瞬間被愛填滿。」
她寫道：「她完美而且健康，她的哥哥也正開心地適應有妹妹的新生活。我們沉浸在迎接新生兒的幸福泡泡裡，珍惜每一個時刻。」
她也感謝外界祝福：「感謝每一位在懷孕期間為我祈禱的人，我真真切切地感受到了你們的祝福。上帝是美好的。」
這是李維特與丈夫里奇歐(Nicholas Riccio)的第二個孩子。他們已有一個1歲10個月大的兒子。
在生產前不到一周，李維特出席了白宮記者協會晚宴，坐在第一夫人梅蘭妮亞身旁。當時受邀表演的「讀心大師」帕爾曼(Oz Pearlman)試圖猜出她的寶寶名字，而他寫在紙上的名字是「薇薇安」(Vivian)，白宮記者協會主席江惟嘉看到紙片上的名字時，還驚訝地張大了嘴；就在這一刻，現場人士突然騷動，察覺到有一名持槍者闖入晚宴。
川普總統在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「六十分鐘」(60 Minutes)節目專訪時也談到：「他們當時要他猜出李維特腹中孩子的名字，而他事前並不知道。」
在李維特休產假期間，白宮已擬由內閣成員輪番上陣，協助主持新聞簡報會。
On May 1st, Viviana aka “Vivi” joined our family, and our hearts instantly exploded with love. 💕— Karoline Leavitt (@karolineleavitt) May 7, 2026
She is perfect and healthy, and her big brother is joyfully adjusting to life with his new baby sister. We are enjoying every moment in our blissful newborn bubble.
Thank you to… pic.twitter.com/wM1P1zEGsa
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