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白人男員工未獲升遷 川普政府告紐約時報涉種族性別歧視

編譯莊瑞萌／即時報導
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紐約時報遭川普政府提起訴訟，指控其因追求員工族群多樣化而歧視一名資歷豐富的白人男...
紐約時報遭川普政府提起訴訟，指控其因追求員工族群多樣化而歧視一名資歷豐富的白人男性編輯。(美聯社)

川普政府對「紐約時報」(New York Times)提起訴訟，指控其在招聘房地產副編輯時，因追求員工族群多樣化目標而歧視一名資歷豐富的白人男性編輯。

政治新聞網站POLITICO報導，聯邦平等就業機會委員會(EEOC)5日向紐約南區聯邦法院提出訴訟，指稱「紐時」拒絕了一名申請擔任房地產副編輯且具備資格的白人男性員工，原因是其無法協助公司達成提高新聞台少數族群領導層比率的目標，訴狀指出，「紐約時報企圖增加非白人領導者的百分比，必然會導致白人領導者比例減少。」訴狀並未具名提及該位遭受歧視的記者，但曾提到他自2014年起便在該新聞機構擔任編輯，申請房地產職位時正擔任國際部資深編輯，且資歷比最終獲得該職位的外部人員還優秀。

根據EEOC的資料，該職位的四位決選人員中，沒有一人是白人男性。EEOC主席盧卡斯(Andrea Lucas)表示，「沒有所謂的『反向歧視』，根據長期建立的民權原則，所有種族或性別的歧視都等同違法。」

對此，「紐時」發言人羅德斯·哈(Danielle Rhoades Ha)則表示，公司用人一向看重能力，目標是找出並提拔全球最優秀的人才，她並指出，EEOC在調查過程中，以非常不尋常的方式偏離正常程序，而且整起指控其實只針對新聞台100多個副編輯職位中的單一人事決定，但訴狀卻把問題全面放大，為了符合既定立場，甚至無視事實。委員會中唯一由民主黨任命委員科塔加爾(Kalpana Kotagal)則痛批，共和黨主導提起這場訴訟，背後明顯帶有政治目的。

她擔心，這類案件不是基於法律原則，而是為了配合行政部門推動政治議程，最後不但會削弱勞工的民權保障，也會打擊企業推動平等就業的努力。科塔加爾還提到，「紐時」最近曾報導，在盧卡斯領導下，EEOC的方向出現轉變，包括特別重視白人男性提出的歧視申訴。

對此，盧卡斯回應說在先前的機關領導下，某些勞工在偏袒他人的情況下被忽視了。

川普去年以個人身分控告「紐時」，儘管該訴訟很快被駁回，但聯邦法官仍允許川普重新起訴。

紐約時報 川普 歧視

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