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密封多年 艾普斯坦手寫遺書紙條公布

密封多年 據稱是艾普斯坦遺書的手寫紙條公布

記者顏伶如／即時報導
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據傳是艾普斯坦自殺遺書的手寫字條6日公布。（紐約南區聯邦地方法院）
據傳是艾普斯坦自殺遺書的手寫字條6日公布。（紐約南區聯邦地方法院）

位於紐約州白原市(White Plains)的聯邦區域法院法官卡拉斯(Kenneth M. Karas)6日公布據稱是「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)遺書的一張紙條，受到刑事調查影響，紙條被密封多年。紐約時報上周向法院申請文件解密。

艾普斯坦生前獄友在一本小說裡找到這張紙條，但目前仍無法透過鑑定證實紙條上的字是不是艾普斯坦所寫。

紙條開頭寫道：「他們對我調查好幾個月，結果什麼都沒發現。」紙條補充道，調查內容追溯到多年以前。

接著寫道：「能夠選擇何時說再見是一種恩賜。」

「你們想要我怎麼做，大哭一場嗎？」

結尾寫著：「不好玩，不值得。」

艾普斯坦生前獄友塔加利隆(Nicholas Tartaglione)供稱，2019年7月發現這張紙條。先前艾普斯坦在獄中被發現脖子纏有布條，昏迷不醒。雖然艾普斯坦在這次事件中保住性命，但數周之後被發現陳屍如今已關閉的曼哈頓下城大都會矯治中心(Metropolitan Correctional Center)，享年66歲。

塔加利隆是紐約州布萊爾克利夫莊園(Briarcliff Manor)前任警察，遭到四項謀殺罪起訴之後等待開庭時，跟艾普斯坦關在同一間牢房。

2023年定罪後判處終身監禁的塔加利隆，日前在加州監獄接受紐約時報電話採訪時說，艾普斯坦企圖自殺而從牢房被帶走之後，在一本圖文小說裡找到這張手寫字條。他說，翻開書本準備閱讀，就看到紙條，後來交給律師。

字條是寫在從法律便箋本撕下來的黃色紙張。

紐約市法醫檢察官判定艾普斯坦死因為自殺。不過，艾普斯坦死後幾年，監獄藏有安全漏洞等細節逐漸曝光，引發艾普斯坦真正死因以及是否遭到謀殺的諸多揣測。

艾普斯坦脖子纏布條的昏迷事件後，當他面對獄警詢問頸部為何有紅印時，聲稱遭到塔加利隆攻擊，並強調自己絕無自殺傾向。

塔加利隆則始終否認攻擊艾普斯坦。艾普斯坦後來也對典獄官員表示，與塔加利隆之間「從來不曾發生任何問題」。

艾普斯坦 紐約州 紐約時報

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