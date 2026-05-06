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川普悼念特納：廣播史上的偉人

中央社紐約6日綜合外電報導
美國有線電視新聞網（CNN）創辦人特納6日辭世，享壽87歲。美聯社
美國有線電視新聞網（CNN）創辦人特納6日辭世，享壽87歲。美聯社

根據特納企業（Turner Enterprises）發布的新聞稿，美國有線電視新聞網（CNN）創辦人特納今天辭世，享壽87歲。美國總統川普發文悼念，讚許特納是「廣播史上的偉人之一」。

CNN開創24小時新聞服務，徹底改變了電視新聞。根據CNN，特納（Ted Turner）生前打造了涵蓋多個熱門電影及卡通頻道的媒體帝國，亦曾擁有亞特蘭大勇士隊（Atlanta Braves）等職業運動隊伍。

特納出生於俄亥俄州，後來在亞特蘭大（Atlanta）經商。他以敢言著稱，綽號為「南方大砲」。

特納同時也是國際知名的帆船好手、創辦聯合國基金會（United Nations Foundation）的慈善家、追求全球消除核武的行動者及環保人士，還是全美最大地主之一。

他對重新引進野牛至美國西部貢獻極大，甚至創作卡通「地球超人」（Captain Planet），教育孩童環保觀念。

然而，真正讓特納揚名世界的，是他以大膽遠見推出24小時全球即時新聞播報。

1990年波斯灣戰爭爆發時，24小時新聞頻道的重要性開始受到重視。這是歷史上第一次有戰爭現場實況轉播，而當時僅CNN提供。

1991年，特納因「影響事件發展動態，並使150個國家的觀眾成為歷史的即時見證人」，獲選時代雜誌（TIME）年度風雲人物。

特納最終將其事業出售給時代華納（Time Warner），隨後退出這個產業，但他始終以CNN為傲，稱其為人生「最大的成就」。

CNN全球董事長暨執行長湯普森（Mark Thompson）在聲明中表示：「泰德（特納）是位極度投入、盡忠職守的領袖，他大膽無畏，總是願意相信自己的直覺和判斷。」

「他始終是CNN的精神核心。泰德是位巨人，我們都站在他的肩膀上，今天，我們將共同緬懷他，以及他對我們的生活與世界的影響。」

2018年，在他80歲大壽前一個多月，特納公開自己罹患路易氏體失智症（Lewy body dementia）。2025年初，他因輕微肺炎住院，之後在復健中心康復。

在傳出特納逝世的消息後，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文悼念。

川普寫道：「（他是）廣播史上的偉人之一，也是我的朋友。每當我需要他的時候，他總會出現，總是願意為公益事業奮鬥！」

特納生前有過3段婚姻，其中一段是跟好萊塢女影星珍芳達（Jane Fonda）。他辭世後留下5名子女、14名孫子女與2名曾孫輩。

川普 俄亥俄州 亞特蘭大

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