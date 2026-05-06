CNN創辦人特納過世 享壽87歲

有線電視新聞網(CNN)創辦人特納(Ted Turner)6日過世。(美聯社資料照)

特納企業(Turner Enterprises)發布新聞稿，有線電視新聞網(CNN)創辦人特納(Ted Turner)6日過世，家人隨侍在側，享壽87歲。特納身後留下5名兒女，14名孫子孫女以及2名曾孫。

2018年，特納在屆滿80歲之前一個月，宣布患有腦部漸進疾病路易氏體失智症(Lewy body dementia)。2025年初，特納因輕微肺炎住院，隨後轉往康復中心療養。

特納24歲展開媒體生涯，在父親自殺之後接手廣告看板公司特納戶外廣告(Turner Outdoor Advertising)。

他不滿足於幫人推銷商品，後來多購多家廣播電台，1970年進軍電視產業，收購經營困難的亞特蘭大 地方電視台17頻道(Channel 17)。

1976年，17頻道訊號發射到衛星，成為有線電視第一個超級頻道(superstation)，有線訂戶遍布全國。

特納買下亞特蘭大勇士隊(Atlanta Braves)，後來又買下亞特蘭大老鷹隊(Atlanta Hawks)，一方面是為了保持長期電視轉播權，一方面則覺得有趣。

1980年6月1日，全球第一個24小時新聞頻道CNN開播，後來又陸續增加非新聞類有線頻道，包括特納電視網(TNT)、特納經典電影頻道(TCM)、卡通頻道(Cartoon Network)等。