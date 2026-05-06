醫生肖像遭AI深偽用於廣告 美國醫學會呼籲立法

一名演員臉上覆蓋綠色線框模型，以製作深偽影片。示意圖，非文中當事人。(路透)

Axios新聞網站6日報導，愈來愈多醫生在不知情之下成為深偽(Deepfake)影片主角，在網路廣告片裡兜售有問題的健康產品或散播不實訊息，美國醫學會(American Medical Association)呼籲針對隱私保護與公開透明機制立法規範，為正牌醫師提供更多法律保障。另一方面，「放射學」(Radiology)期刊最近刊登最新研究指出，大多數臨床醫師無法辨別AI生成的深偽X光片，這些影像可能被用來詐騙保險 公司或興訟。

報導指出，充斥於社群媒體的大量人工智慧(AI)生成內容，恐將進一步侵蝕社會大眾對醫療機構的信任，還可能助長保險詐欺、個資竊取等問題，讓患者面臨風險。

美國醫學會執行長懷特(John Whyte)上周呼籲聯邦與各州立法機關填補法律漏洞，讓身分保護措施得以現代化，因應日漸擴大公共健康與安全危機。

美國醫學會希望立法機關訂定法律打擊深偽內容創作者、要求科技平台對於假冒身分的內容必須更快速予以移除。

加州 已經採取相關措施，包括要求AI生成廣告內容必須揭露，明確禁止醫生深偽影片的法案目前仍在辯論中。

賓州醫學委員會5日處理有關AI身分冒充的案件，一家科技公司的聊天機器人冒充醫生，聲稱擁有賓州的醫師執業執造，如今遭到勒令停止不實手段。

報導指出，愈來愈多醫生發現，自己身分被拿去用來推銷養生及各種延年益壽保健品，或者未經批准的醫療設施。

懷特表示，亂象變得日趨普遍，幾乎每個人都認識受到影響的人。他表示：「實際狀況可能比我們聽到的更嚴重，因為有些人覺得尷尬所以避而不談。」

醫師出身的CNN醫療評論員谷塔(Sanjay Gupta)便是受害者之一。他表示，肖像遭人拿去用來宣傳阿茲海默症的突破療法，虛假內容做得栩栩如生，就連某些熟人都上當。

谷塔日前表示，這波廣告與以前不同之處在於品質提升，「真的令人驚訝」。

懷特指出，如果病患吃到假藥，或者誤信深偽影片裡的醫生建議，到頭來醫師可能挨告。

美國醫學會現正針對醫師成為深偽影片主角應該如何自保、醫療過失與網路責任等保險問題如何因應尋求建議。

西奈山醫學院(School of Medicine at Mount Sinai)研究員托德曼(Mickael Tordjman)在研究報告指出，AI深偽影像存有嚴重網路安全風險，萬一駭客侵入醫院網絡的登錄權限並上傳AI合成影像，將可操控病患診斷結果或製造大規模臨床醫療混亂。