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前ICE副局長謝漢轉戰國會議員 參加共和黨初選落敗

記者顏伶如／即時報導
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前任移民和海關執法局(ICE)副局長謝漢(Madison D. Sheahan)今年1月離職轉戰民選官員，希望憑藉推動川普總統首要國內施政目標的政績拿下共和黨提名。謝漢參加共和黨俄亥俄州第9選區聯邦眾議員初選，5日晚間開票顯示在5位候選人票數位居第三。華盛頓郵報分析，謝漢參加初選被認為是選民如何為川普移民政策、大規模遣返行動打分數的風向球。

福斯新聞網6日分析，謝漢參加初選出師不利，讓向來反對ICE的批評人士有更多討論話題，但共和黨官員則以謝漢為例指出，初選結果產生了真正有實力在今年期中選舉締造勝利的候選人、前俄州州參議員米林(Derek Merrin)，翻轉現任民主黨俄州聯邦眾議員瑪西‧卡普特(Marcy Kaptur)的席次。

根據美聯社開票統計，米林得票率44.1%，俄州州眾議員威廉斯(Josh Williams)得票率24.3%，謝漢得票率20.2%。29歲的謝漢曾在前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)擔任南達科他州州長任內擔任助理。

共和黨目前在眾議院享有些微多數，兩黨席次為218席對212席，另有5席空缺，無黨籍1席。

79歲的卡普特是國會史上任期最久的女性聯邦眾議員，被共和黨眾議院全國委員會(National Republican Congressional Committee)鎖定要在今年期中選舉翻轉席次的主要目標之一。

NRCC發言人巴農(Zach Bannon)6日早晨接受福斯訪問時說，從政經驗40年的卡普特讓俄州民眾失望已數十年，俄州西北部選民想要有所改變。

卡普特1983年以來擔任聯邦眾議員，2024年尋求連任時遭遇米林挑戰，最後米林僅以2383票、0.64%得票率差距落敗。川普2024年大選時在俄州第9選區得票率領先7%，卡普特雖然險勝得以連任，但今年期中選舉被共和黨鎖定。

謝漢今年1月離開ICE之後才投入初選，她在競選廣告中說，自己在移民執法行動經驗豐富，最有機會翻轉卡普特的席次。

福斯報導分析，謝漢訴求在初選中未能獲得共和黨選民迴響，民眾較關心經濟議題，包括製造業工作機會、關稅等。另外，謝漢雖然出身於俄州柯蒂斯(Curtice)，卻長年居住路易斯安納州與南達科他州，直到準備參選才搬回俄州。

ICE 華盛頓郵報 共和黨

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