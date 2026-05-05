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身心障礙盲女住集體家屋疑遭性侵懷孕 家屬向州政府提告

記者顏伶如／即時報導
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出生便患有腦性麻痺、智力障礙與其他併發症，雙目失明且沒有語言能力。示意圖（歐新社...
出生便患有腦性麻痺、智力障礙與其他併發症，雙目失明且沒有語言能力。示意圖（歐新社）

24歲女子凱姆琳·瓊斯(Kamryn Jones)出生便患有腦性麻痺、智力障礙與其他併發症，雙目失明且沒有語言能力，平日住在有看護照顧的馬里蘭州團體家屋(group home)。但她2024年秋季因腹部隆起疼痛而被送到巴爾的摩急診室時，醫生卻發現她已懷孕七個月，研判遭到性侵。凱姆琳家屬3月底對州政府、照護機構以及醫護人員提告疏失。

華盛頓郵報5日報導，凱姆琳的父母離婚，母親瑪西亞·威廉斯(Marcia Williams)說，整個系統都辜負了女兒。凱姆琳父親凱文·瓊斯(Kevin Jones)則說，不知道女兒遭性侵多少次，也不知道有多少人涉案。擔任家庭治療師的威廉斯離婚後帶著其他幾名子女住在賓州，擔任大型商業建築工地品管經理的瓊斯住在巴爾的摩但經常出差。

凱姆琳2024年12月底剖腹產生下一名女嬰，西奈醫院(Sinai Hospital)將凱姆琳性侵案通報給巴爾的摩警方與社工。警方對於此案拒絕評論，僅表示調查行在進行中。

凱姆琳2021年10月起入住的兩層樓團體家屋由多明尼恩資源中心(Dominion Resource Center)經營，住戶獲得24小時護理。多明尼恩資源中心2003年起在馬里蘭州營運，目前旗下共有18個團體家屋與一項日間治療計畫，總共服務60名客戶。

多明尼恩資源中心執行董事奧沃拉比(Margaret Owolabi)說，這起訴訟是家屬與律師為了逼迫和解而做出的虛假指控。她說：「他們就是為了錢。」

奧沃拉比說，多明尼恩資源中心沒有做錯任何事，對於工作成果感到自豪，已有六名員工被排除嫌疑，獲得清白。她表示，不知道凱姆琳在哪個地點懷孕，雖然不知道事件如何發生，但感到非常心痛。

家屬律師史密斯(Gina Smith)說，威廉斯2024年秋季前往團體家屋探視時，看到凱姆琳坐在輪椅上，穿著罩衫與壓力襪，直覺女兒可能懷孕了。

家屬向巴爾的摩市巡視法院提交訴狀指出，多明尼恩醫護與看護不可能沒注意到凱姆琳懷孕，凱姆琳妊娠四個月時，看護紀錄顯示有不規則經期出血，但卻沒有為她接受進一步健康檢查，凱姆琳妊娠期間五次接受基礎醫療醫生定期看診，卻沒檢查出懷孕。

華盛頓郵報 馬里蘭州 併發症

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