美防長記者會 稱美伊停火協議依然有效

美國國防部長赫塞斯5日在國防部舉行記者會。（美聯社）

美國4日執行「自由計畫」協助商船通過荷莫茲海峽 ，與伊朗 交火，是雙方4月8日停火以來最嚴重的衝突。美國國防部長赫塞斯 5日舉行記者會表示，美伊停火協議「依然有效」。

赫塞斯表示，美國「無意挑起衝突」，但「絕不允許伊朗阻擋無辜國家及貨物通過國際水道」，也就是荷姆茲海峽。他提到，「自由計畫」與美國2月28日攻打伊朗的「史詩怒火」不同，前者的任務是「保護無辜的商船免受伊朗的侵略」，且屬於「臨時性質」。

赫塞斯稱伊朗實質關閉荷莫茲海峽是「國際勒索」且「不可接受」，「我們已從中央司令部聽聞，兩艘美國籍商船已平安通過海峽」，顯示「航道暢通」，且伊朗「顏面盡失」，已有六艘伊朗船隻因美國的「鐵壁」封鎖而被迫折返。

美國總統川普將「自由計畫」稱為一項「人道主義措施」。赫塞斯說，美國基於人道主義採此措施，目的是防止物資短缺衝擊全球「最貧困」的人們。他指控伊朗「意圖征服世界」，若伊朗試圖干擾「自由計畫」，將面臨美國壓倒性的火力攻擊，其他國家屆時必定會「挺身而出」協助美國打開海峽。

赫塞斯被記者問到，伊朗的小型船隊是否被美國視為重大威脅抑或僅是小型干擾，他表示，美國將嚴肅看待這類威脅，但美方的戰略「目標明確」，絕不受其他干擾。

當被問到美國此次在荷莫茲海峽的行動是否表示停火協議宣告終結時，赫塞斯說：「沒有，停火協議尚未結束，（自由計畫）是另一項獨立且截然不同的行動。目前停火協議仍然有效。」他同時警告伊朗「謹慎」，確保其作為不會越過重啟衝突的門檻。

隨後有記者問赫塞斯，川普最初誓言要推翻伊朗政權一事：「總統何時決定在無條件投降的要求上妥協？」

赫塞斯反駁說，川普「從未妥協過任何事，依然掌握主動權」，且美國「仍占上風」。

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