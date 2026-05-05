我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

紐約市設街頭攤販服務處 將協助2.3萬名街頭小販

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

華爾街日報報導，各州與地方政府為了填補預算漏洞、解除住房短缺問題，紛紛針對擁有第二棟房屋者祭出加稅措施。支持者認為，對第二棟房屋加稅有助於增加財政收入，緩解房源不足等問題，反對者則說，加稅措施將嚇跑有能力振興地方經濟的消費者。

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)在羅德島州威斯特利(Westerly)富人社區沃奇山(Watch Hill)擁有房屋去年成為加稅目標，羅德島州今年7月即將生效的加稅措施被媒體喻為「泰勒絲稅」(Taylor Swift tax)，鎖定族群是價值超過100萬元、一年當中至少183年無人居住的房屋。

紐約市打算為價值超過500萬元的度假公寓(pieds-à-terre)加稅，估計每年可創造5億稅收。蒙大拿州、舊金山為空置房屋加稅的提案，目前則由法院審理中。

支持對第二棟房屋加稅的一派表示，加稅措施有助於改善民眾的住房負擔能力，因為擁有第二棟房屋的屋主將把房子轉為長期出租，而不是任憑閒置。

聖地牙哥市議員埃洛-里維拉(Sean Elo-Rivera)表示：「房子應該是給人住的，不是空閒著，尤其是在出現住房危機之際。」

聖地牙哥市民今年6月將投票決定是否向第二棟房地產加稅。由埃洛-里維拉推動的提案，旨在從2027年起對空置房屋加稅8000元，2028年進一步調高到1萬元。

反對人士指出，對第二棟房屋加稅的政策將導致有能力帶動地方經濟的富人出走，房屋新建案受到打擊。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)上個月在對沖基金Citadel創辦人、億萬富豪格里芬(Ken Griffin)位於中央公園附近的豪宅外拍片宣傳度假公寓稅，Citadel營運長後來則表示，原訂在公園大道(Park Avenue)的耗資60億元建案恐將取消。

報導指出，加稅政策可能對持有第二棟房屋但不是超級富豪的民眾帶來壓力。近年來，度假公寓稅在許多地方成為具有高度政治吸引力的方案，特別是擁有第二棟房地產的屋主通常無法參與投票。

內華達州婦人艾倫‧夏奧(Ellen Shaw)在聖地牙哥擁有一間小型康斗公寓，方便看病時居住。如果聖地牙哥加稅新規上路，她將在目前4600元的房產稅之外，額外面臨數千元稅務負擔。

她說：「擁有兩棟房子不代表我很有錢，他們其實應該珍惜像我這樣付稅更多卻很少使用城市服務的人。」

泰勒絲 蒙大拿州 羅德島州

上一則

全美40萬畢業生找工作 首選阿拉巴馬州伯明罕

下一則

賣場人擠人「非錯覺」 好市多過去7年客流量暴增

延伸閱讀

李榮恩、博徹聯袂提案徵拆房稅 每少1單位加徵1萬元

李榮恩、博徹聯袂提案徵拆房稅 每少1單位加徵1萬元
曼達尼富豪住處外拍片 商界斥威脅人身安全

曼達尼富豪住處外拍片 商界斥威脅人身安全
補預算缺口 紐約市擬降企業退稅額 霍楚：不可能

補預算缺口 紐約市擬降企業退稅額 霍楚：不可能
佛州推動廢房產稅 德桑提斯：確保不被「紐約人」剝削

佛州推動廢房產稅 德桑提斯：確保不被「紐約人」剝削

熱門新聞

北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

2026-04-28 11:31
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

2026-04-28 14:41
住進豪宅的並不是買家，而是擅自佔屋者（squatters）。示意圖（美聯社）

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

2026-04-30 09:40
網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03

超人氣

更多 >
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」