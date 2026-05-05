各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

華爾街日報報導，各州與地方政府為了填補預算漏洞、解除住房短缺問題，紛紛針對擁有第二棟房屋者祭出加稅措施。支持者認為，對第二棟房屋加稅有助於增加財政收入，緩解房源不足等問題，反對者則說，加稅措施將嚇跑有能力振興地方經濟的消費者。

流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)在羅德島州 威斯特利(Westerly)富人社區沃奇山(Watch Hill)擁有房屋去年成為加稅目標，羅德島州今年7月即將生效的加稅措施被媒體喻為「泰勒絲稅」(Taylor Swift tax)，鎖定族群是價值超過100萬元、一年當中至少183年無人居住的房屋。

紐約市打算為價值超過500萬元的度假公寓(pieds-à-terre)加稅，估計每年可創造5億稅收。蒙大拿州 、舊金山為空置房屋加稅的提案，目前則由法院審理中。

支持對第二棟房屋加稅的一派表示，加稅措施有助於改善民眾的住房負擔能力，因為擁有第二棟房屋的屋主將把房子轉為長期出租，而不是任憑閒置。

聖地牙哥市議員埃洛-里維拉(Sean Elo-Rivera)表示：「房子應該是給人住的，不是空閒著，尤其是在出現住房危機之際。」

聖地牙哥市民今年6月將投票決定是否向第二棟房地產加稅。由埃洛-里維拉推動的提案，旨在從2027年起對空置房屋加稅8000元，2028年進一步調高到1萬元。

反對人士指出，對第二棟房屋加稅的政策將導致有能力帶動地方經濟的富人出走，房屋新建案受到打擊。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)上個月在對沖基金Citadel創辦人、億萬富豪格里芬(Ken Griffin)位於中央公園附近的豪宅外拍片宣傳度假公寓稅，Citadel營運長後來則表示，原訂在公園大道(Park Avenue)的耗資60億元建案恐將取消。

報導指出，加稅政策可能對持有第二棟房屋但不是超級富豪的民眾帶來壓力。近年來，度假公寓稅在許多地方成為具有高度政治吸引力的方案，特別是擁有第二棟房地產的屋主通常無法參與投票。

內華達州婦人艾倫‧夏奧(Ellen Shaw)在聖地牙哥擁有一間小型康斗公寓，方便看病時居住。如果聖地牙哥加稅新規上路，她將在目前4600元的房產稅之外，額外面臨數千元稅務負擔。

她說：「擁有兩棟房子不代表我很有錢，他們其實應該珍惜像我這樣付稅更多卻很少使用城市服務的人。」