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川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）近日透露一項令她感到困擾的現實：由於家族背景，外界經常對她產生先入為主的印象。她表示，許多人未曾真正認識她，卻僅因她出身於川普家族而對她抱持反感。

雅虎新聞網報導，她也分享了一段親身經歷，曾有人在公開場合當面批評她的祖父，讓她一時之間不知該如何回應。凱伊是小川普（Donald Trump Jr.）與前妻凡妮莎・川普（Vanessa Trump）的女兒。

在網紅羅根・保羅（Logan Paul）主持的播客節目IMPAULSIVE中，凱伊表示，「Trump」這個姓氏往往讓人對她產生既定印象，而多數人也不願意進一步了解她本人。

她說，「我想，這個世界上大概有一半的人，光是因為我的姓氏就不喜歡我，但他們其實並不了解我。」

她接著回憶，有一次在公共場合，有人特地走向她，當面批評川普。當下她一時語塞，只能禮貌地回應「謝謝」，隨後離開現場。

她補充道，「當時我心想，『嗯，謝謝你特地花時間來告訴我這件事。很好，那你希望我怎麼回應？』」

在同一節目中，凱伊也明確表示，她並不打算從政，也無意追隨祖父的腳步。她形容政治是一件「危險的事情」，因此不會考慮參選。

她認為，若政治光譜兩端的立場能找到更多共識，許多問題其實可以變得更容易解決。

她進一步指出，「現在有激進左派，也有激進右派，很多人變得過於極端。在社群媒體上，很少看到真正居中的聲音。我覺得這讓一些人變得失去理性，也讓另一些人過度投入其中。」

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