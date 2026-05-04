愛達荷州州參議員支持強力移民執法 丈夫生意卻受衝擊

圖為酪農場。示意圖（美聯社）

華盛頓郵報 4日報導，愛達荷州州共和黨籍州參議員葛蓮達‧蘇德維德(Glenneda Zuiderveld)，屬於州議會裡致力推動強力移民執法的右翼團體成員，結果她的丈夫事業卻受衝擊而收去大部分收入。

葛蓮達‧蘇德維德的丈夫湯姆(Tom Zuiderveld)上個月接到電話通知說，原本向他購買合成機油的三家酪農場已拒絕繼續合作。湯姆與這三家農場的負責人相識多年，這些客戶共占公司八成收入，但農場紛紛表示，停止合作與湯姆個人表現無關，而是葛蓮達的政治立場。

酪農業支撐著愛達荷州雙瀑布市(Twin Falls)為核心的魔幻谷(Magic Valley)區域經濟，產業大量依賴外籍勞力，對於強力執法行動普遍持反對態度。

蘇德維德夫妻表示，業者拒絕合作純屬報復行動，證明美國政治變得具有高度針對性。湯姆表示，每年佣金損失約12萬5000元。

愛達荷州是長期支持共和黨的深紅州，但對業者來說，杯葛蘇德維德夫妻是為了保護全國第三大酪農業的必要措施。

河灣酪農場(Riverbend Dairy)負責人羅洛夫(Arie Roeloffs)說：「我們生活在自由的國家，想跟誰做生意都可以。」河灣酪農場在4月間成了第四家跟湯姆斷絕事業往來的業者，湯姆在妻子競選團隊擔任財務主管。

羅洛夫說：「他妻子在州議會所做的事是我無法茍同，而他則力挺妻子。」

報導指出，湯姆與業者之間出現嫌隙，反映了愛達荷州共和黨內部的尖銳分歧，葛蓮達‧蘇德維德所屬的強硬右翼組織，經常在預算支出、移民問題上跟傳統路線共和黨員決裂，兩派較勁結果如何，5月19日共和黨初選將趨明朗。

達荷州酪農協會(Idaho Dairymen;s Association)成員雇用大約4500名勞工，其中九成為移民而且沒有合法工作許可。

協會執行長納瑞布特(Rick Naerebout)說：「我們看到共和黨對農民公開表現敵意，這點非常罕見。」

他表示，這對愛州而言可能是個轉折點，「我們將繼續向右轉，還是趨於溫和？這對我們來說關係重大，尤其是在農產領域」。