我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗稱阻美艦進荷莫茲海峽 美軍否認船遭飛彈擊中

遼寧丹東重大交通事故 已8死

愛達荷州州參議員支持強力移民執法 丈夫生意卻受衝擊

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為酪農場。示意圖（美聯社）
圖為酪農場。示意圖（美聯社）

華盛頓郵報4日報導，愛達荷州州共和黨籍州參議員葛蓮達‧蘇德維德(Glenneda Zuiderveld)，屬於州議會裡致力推動強力移民執法的右翼團體成員，結果她的丈夫事業卻受衝擊而收去大部分收入。

葛蓮達‧蘇德維德的丈夫湯姆(Tom Zuiderveld)上個月接到電話通知說，原本向他購買合成機油的三家酪農場已拒絕繼續合作。湯姆與這三家農場的負責人相識多年，這些客戶共占公司八成收入，但農場紛紛表示，停止合作與湯姆個人表現無關，而是葛蓮達的政治立場。

酪農業支撐著愛達荷州雙瀑布市(Twin Falls)為核心的魔幻谷(Magic Valley)區域經濟，產業大量依賴外籍勞力，對於強力執法行動普遍持反對態度。

蘇德維德夫妻表示，業者拒絕合作純屬報復行動，證明美國政治變得具有高度針對性。湯姆表示，每年佣金損失約12萬5000元。

愛達荷州是長期支持共和黨的深紅州，但對業者來說，杯葛蘇德維德夫妻是為了保護全國第三大酪農業的必要措施。

河灣酪農場(Riverbend Dairy)負責人羅洛夫(Arie Roeloffs)說：「我們生活在自由的國家，想跟誰做生意都可以。」河灣酪農場在4月間成了第四家跟湯姆斷絕事業往來的業者，湯姆在妻子競選團隊擔任財務主管。

羅洛夫說：「他妻子在州議會所做的事是我無法茍同，而他則力挺妻子。」

報導指出，湯姆與業者之間出現嫌隙，反映了愛達荷州共和黨內部的尖銳分歧，葛蓮達‧蘇德維德所屬的強硬右翼組織，經常在預算支出、移民問題上跟傳統路線共和黨員決裂，兩派較勁結果如何，5月19日共和黨初選將趨明朗。

達荷州酪農協會(Idaho Dairymen;s Association)成員雇用大約4500名勞工，其中九成為移民而且沒有合法工作許可。

協會執行長納瑞布特(Rick Naerebout)說：「我們看到共和黨對農民公開表現敵意，這點非常罕見。」

他表示，這對愛州而言可能是個轉折點，「我們將繼續向右轉，還是趨於溫和？這對我們來說關係重大，尤其是在農產領域」。

華盛頓郵報

上一則

WSJ分析：除了少數大鱷之外 在預測市場下注幾乎眾人皆輸

延伸閱讀

保守派組織要撤換支持「尊嚴法案」移民改革共和黨眾議員

保守派組織要撤換支持「尊嚴法案」移民改革共和黨眾議員
共和黨國會議員推法案 凍結H-1B核發3年

共和黨國會議員推法案 凍結H-1B核發3年
憂移民抓捕 芝「五月五日」遊行連續第2年停辦

憂移民抓捕 芝「五月五日」遊行連續第2年停辦
不靠民主黨票數 共和黨通宵達旦獨力搞定ICE經費

不靠民主黨票數 共和黨通宵達旦獨力搞定ICE經費

熱門新聞

北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

2026-04-28 11:31
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

2026-04-28 14:41
住進豪宅的並不是買家，而是擅自佔屋者（squatters）。示意圖（美聯社）

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

2026-04-30 09:40
美國總統川普（右）和梅蘭妮亞（左）。（美聯社）

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

2026-04-27 15:02

超人氣

更多 >
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款
吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」