佛州推動廢除房產稅是否適用於外州人買房？

廢除房產稅的理念對於屋主以及有意從高稅州遷入的民眾來說具有高度吸引力，每年可讓屋主省下數以千計的稅款。示意圖（美聯社）

佛羅里達州正在推動的廢除房產稅(property taxes)，是否適用於外州人前來買房？共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)日前表示，推動立法是要為佛州居民謀求福利，但會確保制度不會遭到「通過州法隔天才跑來的紐約人」剝削。

德桑提斯2日在宣布正式推動廢除房產稅的記者會上說：「選舉隔天才從紐約搬來的人，是不是也能免交房產稅呢？他們必須繳一段時間才對。我們怎麼會想要鼓吹這種投機手段呢？」

他表示，推動立法旨在讓主要居所(primary residence)免除房產稅，投資型房地產 、商業房地產則還是要交房產稅。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)分析，廢除房產稅的理念對於屋主以及有意從高稅州遷入的民眾來說具有高度吸引力，每年可讓屋主省下數以千計的稅款；佛州已是全國稅州環境最為友善的幾州之一，州政府不徵收個人所得稅，光憑這點就讓紐約州 、加州 等高稅州民眾產生青睞。

不過，房產稅是政府稅收重要基石，是公立學校、緊急救援服務、基礎建設、社區計畫的經費來源。廢除房產稅而產生的預算缺口，必須透過其他方式填補，例如提高銷售稅、徵收新費用或推出融資替代模式。

佛州原本就有對佛州居民有利的自住屋減免(homestead exemption)措施，限制主要居所的應稅價值及每年房產稅調漲幅度，適用對象是在佛州建立永久居留權的州民，避免別州民眾在沒有承諾在佛州居住的情況下，立即遷入享受稅收優惠。

報導分析，類似的保護措施是廢除房產稅政策討論核心，佛州州議員正在設法確保佛州長期居民能夠獲得最大利益，而非短期或投機型的遷入者。

德桑提斯在記者會上表示，不希望變相鼓勵外州人為了取得稅收優惠而搬到佛州，因為立法初衷是要保護長年以佛州為家的州民。

他說，對於Airbnb出租房、加拿大人、第二棟房子與第三棟房子、商業房地產，還是要徵收房產稅。

他表示，廢除房產稅提案必須在佛州參眾議會投票都獲得60%支持，才能列入公投。