前紐約市長朱利安尼住院中 病情嚴重但狀況穩定

前任紐約市長、前川普律師朱利安尼。（美聯社資料照片）

前任紐約市 長、前川普 律師朱利安尼 (Rudy Giuliani)現正住院中，朱利安尼發言人谷德曼(Ted Goodman)3日在社群媒體發表聲明說，朱利安尼病情嚴重但狀況穩定，憑藉堅強意志正與病魔對抗，呼籲支持者幫忙祈禱。將近八個月前，朱利安尼在新罕布夏州一場車禍裡受到重傷。

與朱利安尼共同主持直播節目的谷德曼在社群媒體X聲明中寫道：「朱利安尼是個鬥士，以堅定不移的意志面對人生當中所有挑戰，就在我們說話的同一時間，他正以這股力量為生命奮戰。」

谷德曼表示：「請求大家跟我們一起，為『美國市長』朱利安尼禱告。」

川普總統3日在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，朱利安尼非常優秀，是「真正的戰士」，也是紐約史上到目前為止最好的市長，目前正在住院中，狀況危急。

川普寫道：「朱利安尼遭到激進左翼份子與民主黨人的惡劣對待，簡直是一場悲劇。他對每一件事的看法都是對的。」

前紐約市長亞當斯(Eric Adams)發言人夏皮羅(Todd Shapiro)3日也表示，雖然亞當斯與朱利安尼政治立場不一定相同，「但此時此刻超越了政治」。

夏皮羅表示，亞當斯祝福一輩子奉獻給公務系統的朱利安尼獲得力量與健康，早日康復。

夏皮羅表示，從擔任聯邦檢察官開始，直到帶領紐約走過911恐怖攻擊事件那段最黑暗的日子，「他在這座城市最需要他的時候，一直跟紐約並肩」。