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探員防彈背心上的子彈 證實由白宮記協晚宴槍手發射

探員防彈背心上的子彈 證實由白宮記協晚宴槍手發射

中央社華盛頓3日綜合外電報導
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華府希爾頓酒店監視器畫面截圖顯示，白宮記者協會晚宴槍擊案嫌犯艾倫(Cole Al...
華府希爾頓酒店監視器畫面截圖顯示，白宮記者協會晚宴槍擊案嫌犯艾倫(Cole Allen)衝過安全人員身旁。(路透)

美國聯邦檢察官今天表示，調查人員已經發現明確證據，證明涉嫌在美國總統川普出席華府媒體餐會時試圖闖入的槍手，實際上曾經向一名特勤局探員開槍。

法新社報導，4月25日白宮記者協會晚宴（White House Correspondents' Association Dinner）晚宴發生槍擊後，由於當時至少有一名特勤局（Secret Service）探員也曾開火，上述探員所穿的防彈背心究竟被誰射中，疑問一直未解。

哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）今天接受有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目訪問時表示，調查人員現在已經可以確定，遭控進行攻擊的犯嫌艾倫（Cole Allen）所開的槍擊中這名探員。

皮洛說：「我們現在可以證明，從被告所持的莫斯柏格（Mossberg）泵動式霰彈槍射出的一顆彈丸，與這名特勤局探員防彈背心的纖維纏繞在一起。」

攜帶多把武器衝破安檢哨、幾乎在同一時間遭到安管人員壓制逮捕的艾倫，目前尚未針對指控進行答辯。

皮洛指出：「可以確定那是他的子彈，他擊中那名特勤局探員。他當時完全有意要殺害他，以及任何阻礙他刺殺美國總統的人。」

調查人員也公開部分監視畫面，包括艾倫在華府這家飯店內走動時的畫面。

在其中一段畫面中可以看見被指為艾倫的男子快速衝過安檢點，舉槍對準一名特勤局探員，這名探員隨即對攻擊者連開數槍，畫面只見攻擊者跑出鏡頭，未見霰彈槍槍口閃光，也沒拍到艾倫遭到逮捕當下。

皮洛告訴CNN，未來會公開更多監視畫面，包括艾倫離開畫面之後的紀錄。

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川普 槍擊 華府

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