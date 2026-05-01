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瓶塞爆彈致消費者失明 膳魔師召回820萬支保溫瓶

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瓶塞爆彈致消費者失明 膳魔師召回820萬支保溫瓶

記者胡玉立／即時報導
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被召回的三款膳魔師(Thermos)保溫瓶，型號SK3000(左)、SK3020...
被召回的三款膳魔師(Thermos)保溫瓶，型號SK3000(左)、SK3020(中)和SK3010(右)。(消費品安全委員會)

保溫容器大廠「膳魔師」(Thermos)正召回820萬支特定型號保溫瓶，原因是瓶塞會突然彈出導致消費者受傷，已有人臉部被割傷，還有消費者因此永久失明。消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission，CPSC) 4月30日發布的召回通知指出，有三名消費者被彈出的瓶塞擊中眼睛後，永久失明；消費者應立即停止使用受到影響的產品。

膳魔師此次召回涉及大約580萬個Stainless King食品罐 (Stainless King Food Jars)和230萬個Sportsman食品飲料瓶(Sportsman Food & Beverage Bottles)。召回產品是2008年3月至2024年7月於沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)、亞馬遜及膳魔師官網 Thermos.com銷售。這些產品有多種顏色可選，側面印有膳魔師商標；產品型號位於底部。

受影響型號包括：膳魔師Sportsman食品飲料瓶 (Sportsman Food & Beverage Bottles)，型號SK3010；食品罐和食品飲料瓶 (Food Jars and Food & Beverage Bottles)：型號SK3000(16盎司)、SK3020(24盎司)和SK3010(40盎司)；以及2023年7月之前生產的Thermos Stainless King食品罐：型號SK3000和SK3020。

這次安全隱患源於瓶塞設計缺陷；瓶塞是保溫和防止洩漏的零件。容易腐壞的食品或飲料長時間存放瓶內，積聚壓力，打開容器時會導致瓶塞猛然彈出。而這次召回型號的瓶塞缺少洩壓閥。

膳魔師表示，已收到27起消費者被瓶塞彈出擊中的報告，有些人受傷需要就醫，三名消費者報告稱，他們被瓶塞擊中眼睛後永久失明。

家中有SK3000和SK3020食品罐的消費者應丟棄瓶塞，並將丟棄照片提交給膳魔師公司。SK3010保溫瓶使用者應以公司提供的預付運費標籤退回產品。有關退貨和更換詳細信息，可在膳魔師官網Thermos.com召回頁面查詢。

亞馬遜 Target 沃爾瑪

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