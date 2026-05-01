他藏身汽車來美…前無證移民獲教宗任命為西維州主教

教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（路透）

教宗 良十四世（Pope Leo XIV）於周五任命一位曾以偷渡方式、藏身汽車後車廂進入美國的前無證移民 ，出任西維吉尼亞州主教；同時，他也提拔了霍華德大學（Howard University）的一名牧師為主教。該牧師曾表示，對多元化的攻擊既「不美國」，也「不基督」。

55歲的吉瓦爾（Bishop Evelio Menjivar-Ayala）於1990年移居美國，並於2023年成為美國首位薩爾瓦多裔主教，現任華盛頓總教區輔理主教。他被視為最早一批出生於中美洲的美國主教之一，並曾公開呼籲天主教徒對總統川普 政府的移民政策發聲反對。

46歲的博克西三世神父（Rev. Robert Boxie III）在擔任霍華德大學牧師期間，曾就種族議題與「投票權法」（Voting Rights Act）發表評論。就在周三，美國最高法院的一項裁決大幅削弱了該法。根據天主教新聞機構OSV的報導，已被任命為華盛頓輔理主教的博克西，對川普政府削弱多元、公平與包容（DEI）相關政策的舉措表達關切，並指出國家在種族進步方面正出現「倒退」。

他在接受天主教通訊社（Catholic News Agency）訪問時表示，「這令人十分沮喪，尤其是在當前這樣的時刻。對『DEI』的攻擊，甚至讓我難以界定這個詞的真正含義。它已被過度使用，對不同的人而言代表著截然不同的意思。」

這些任命突顯並延續了教宗良十四世的用人方向，即提拔那些在教會與川普政府政策存在分歧的議題上敢於發聲的美國神職人員。自去年5月當選教宗以來，良十四世及其在美國的部分高層盟友，已更直接地在移民執法及對伊朗政策等議題上向白宮提出挑戰。

吉瓦爾在獲教宗方濟各任命為輔理主教時，曾分享自己青少年時期三度逃離暴力與內戰、試圖前往美國未果的經歷，最終成功抵達洛杉磯與姊姊團聚。他曾從事清潔與建築等工作，之後遷居馬里蘭州，並最終體悟到自己蒙召成為神父。

在2023年的祝聖典禮上，樞機主教葛瑞格里（Cardinal Wilton Gregory）對吉瓦爾表示，「當你適應美國這個新家時，你曾是一名體力勞動者。正如無數移民前輩一樣，你以辛勤工作維生。你深知，我們的移民弟兄姊妹持續以勞動為這個國家帶來無數貢獻。」

此外，同於周五被任命為華盛頓輔理主教的，還包括史塔德尼夫斯基神父（Rev. Gary R. Studniewski）。他曾於1980年代在美國陸軍服役，並於1995年晉鐸，之後擔任軍中隨軍司鐸，目前為至聖聖體聖殿（Shrine of the Most Blessed Sacrament）堂區神父。