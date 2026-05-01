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角逐總統大選或入閣川普政府？德桑提斯任期滿後動態受矚

記者顏伶如／即時報導
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共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）。（美聯社）
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)1日報導，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)本周在短短幾天內推動國會選區重畫，運用州長權力為曾經讓他白宮夢想粉碎的川普總統效力，不過川普也可能讓德桑提斯問鼎大位的夢想重生。州長任期將於明年1月結束，接下來德桑德斯有兩條政治路徑可選，不管要在川普政府入閣或領導後川普時期的共和黨，同樣需要獲得川普支持，還要修補與川普核心圈的殘留恩怨。

CNN分析，德桑提斯對於自己面臨的現實處境，以強悍、追求極緻的態度面對，最初在政壇崛起就是憑藉如此個人風格。

他為川普帶來最新一波勝利，佛州完全國會選區重畫之後，共和黨在今秋期中選舉可望在眾議院增加四席。

推動佛州選區重畫讓德桑提斯贏得川普核心圈某些人士稱讚，當年德桑提斯在2024年共和黨初選挑戰川普時，一度遭到這群人聯手抵制。

長期擔任川普法律顧問的保守派律師戴維斯(Mike Davis)，過去曾嘲諷德桑提斯參選總統。但戴維斯在佛州州議會通過新版國會選區地圖時，在社群媒體X發文寫道：「美國最棒的州長再次交出亮麗成績單，而且動作迅速。」

曾為川普及德桑提斯募款的華府說客伊羅西(Nick Iarossi)指出，州長任期獲得強勁收場對德桑提斯的政治聲譽非常重要，「他知道這將比任何事情都能影響他的未來，攸關人民對他存有如何看法」。

對德桑提斯挑戰2024年大選提出批評的人士，包括自己團隊內部人員，直指德桑提斯問題不只有川普而已，還犯下策略錯誤、沒能激發共和黨選民熱情。

親信坦承，如果德桑提斯2028年要為共和黨披掛上陣參選總統，將面臨艱難挑戰，因為他參選總統的政治運作幾乎停擺，曾經在2024年捐款給德桑提斯的支持者，如今可能不會冒著疏遠范斯、魯比歐的風險而續挺德桑提斯。

一名德桑提斯身邊人士說，范斯與魯比歐目前較占上風，但如果共和黨人對現任政府產生警惕，德桑提斯與川普保持個人關係、但在某些政策保持距離的策略，屆時可能有機會發揮作用。消息人士說，德桑提斯正在觀察情勢，只要有機會便將毫不猶豫參選。

卸任州長之後，短期之內德桑提斯可能需要有份工作，引發入閣傳聞。

多名消息人士說，川普知道德桑提斯最想當國防部長，但赫塞斯(Pete Hegseth)目前官位穩固，德桑提斯與白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、副幕僚長布萊爾(James Blair)等核心圈關係冷淡，則是入閣的主要障礙。

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