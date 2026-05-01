傳亞馬遜研議重啟誰是接班人 川普長子有望接棒主持

亞馬遜正討論重啟當年讓美國總統川普聲名大噪的實境秀「誰是接班人」的可能性，且其高層曾在內部商議，若推動新一季節目，可能邀請川普長子小川普擔任主持人。美聯社

知情人士透露，亞馬遜正討論重啟當年讓美國總統川普 聲名大噪的實境秀「誰是接班人」的可能性，且其高層曾在內部商議，若推動新一季節目，可能邀請川普長子小川普 擔任主持人。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，相關討論目前仍處初步階段，亞馬遜（Amazon）尚未正式接洽川普家族。不過若「誰是接班人」（The Apprentice）順利製作，將上架亞馬遜影音串流平台Prime Video。

「誰是接班人」曾在美國國家廣播公司（NBC）播出14季，由川普（Donald Trump）擔任主持人，參賽者在節目中必須爭取為川普工作的機會。亞馬遜2022年收購好萊塢製片商米高梅公司（MGM）後，也取得該節目過去所有集數的版權。

亞馬遜發言人表示：「自從我們收購米高梅，內部就曾進行初步討論，思考如何規劃『誰是接班人』的未來。」發言人補充說，節目尚未進入積極製作階段，也還沒選定主持人人選。

白宮 及川普家族代表目前尚未回應華爾街日報的置評請求。

亞馬遜考慮重啟這檔節目，且可能讓小川普（Donald Trump Jr.）擔綱主持人，被視為是亞馬遜試圖吸引川普及其保守派支持者的最新跡象。

根據部分消息人士，亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）負責人霍普金斯（Mike Hopkins）及其他高層去年年初開始在內部討論重啟構想，約是川普宣誓就職第2任總統任期前後。

部分知情人士指出，川普贏得2024年美國總統大選後，亞馬遜便加快推動該實境秀重返螢光幕的計畫。