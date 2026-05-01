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名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

記者顏伶如／即時報導
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保守派倡議人士柯克遺孀艾瑞卡‧柯克（Erika Kirk）。（美聯社）
保守派倡議人士柯克遺孀艾瑞卡‧柯克（Erika Kirk）。（美聯社）

已故知名導演史丹利·庫柏力克(Stanley Kubrick)女兒、向來支持川普總統的好萊塢導演薇薇安‧庫柏力克(Vivian Kubrick)30日在社群媒體發文抨擊去年遭槍擊身亡的保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)遺孀艾瑞卡‧柯克(Erika Kirk)，並呼籲川普封殺柯克創立但如今由艾瑞卡掌握的「美國轉捩點」(Turning Point USA)倡議組織。

薇薇安‧庫柏力克發文指出，「美國轉捩點」的「讓天堂擁擠」(Make Heaven Crowded)巡迴活動日前在德州蘭諾(Plano)普萊斯頓伍德浸信會教堂(Prestonwood Baptist Church)舉行，艾瑞卡沒有親自到場，只發表預錄談話影片，演說內容「令人討厭」、「做作」而令人感到不安。

薇薇安‧庫柏力克寫道：「我這輩子從沒見過像艾瑞卡這段演說一樣令人討厭、做作且虛偽的表演。」發文寫道，自己在娛樂圈長大，身旁到處都是偽君子，但有必要挺身而出發聲。她指出，艾瑞卡是「對國家的威脅」，看起來像「軍方或情報特工」，「肯定有反社會人格」。

發文寫道，艾瑞卡在柯克追悼會上說原諒槍手，還曾分享一段躺在亡夫遺體上的影片，諸多行為舉止「非常不妥」且「恐怖陰險」。

薇薇安‧庫柏力克對川普喊話指出，若要贏得期中選舉，就應該封殺「美國轉捩點」，讓一些真正信仰上帝、真誠聰穎的年輕愛國青年來團結美國年輕人。她指出，「美國轉捩點」組織裡沒人能夠取代柯克。

艾瑞卡在「讓天堂擁擠」的預錄影片中對支持者說，最近碰到一連串事件，正在抽時間陪伴家人，不克出席活動。相隔幾天之後，艾瑞卡出席白宮記者協會晚宴。

2024年大選期間，川普競選團隊在競選廣告裡使用史丹利·庫柏力克經典電影「金甲部隊」(Full Metal Jacket)片段。薇薇安‧庫柏力克並未反對，而是表達祝福，並說如果父親若還在世也會支持川普。

好萊塢 川普 柯克

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