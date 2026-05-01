打擊非法移民 政府斥資數億建立監控系統 掌握美國公民個資

華爾街日報報導，川普 政府斥資數億建立國內監控系統，3億多人數據資料用在配合移民執法，但聯邦執法人員遭控利用監控技術追蹤、威脅美國公民 ，則引發侵犯民權訴訟。今年1月，緬因州 48歲婦人麗茲·麥克倫(Liz McLellan)對正在執行逮捕任務的移民幹員拍照且開車尾隨，不料移民幹員卻一路驅車把她引回她家並擋在車道前；多部聯邦車輛將麥克倫團團圍住，根據法院紀錄與錄影畫面，一名幹員對她說：「這是警告，我們知道妳住在這裡。」

報導指出，川普政府打擊非法移民的行動中，花費數億取得科技工具，讓聯邦幹員能輕鬆掌握美國公民住家與工作地址，以及社群媒體帳號、車輛訊息、搭機紀錄、犯罪紀錄等個人資料，民眾日常生活行動的相關數據同樣受到追蹤。

這套國內監視系統有如一張高科技追蹤網，而且範圍獲得進一步擴張，能夠定位、追蹤進而驅逐在美國的非法居留者，數以千計聯邦幹員獲准調閱有著3億多民眾個資的龐大數據庫。

政府追蹤系統仰賴公開紀錄與私人訊息的篩選、分類以及包裝，計畫包商有帕蘭泰爾(Palantir)、德勤(Deloitte)、日本企業集團NEC以及規模較小的間諜軟體專家。

原本主要用來對付疑似恐怖份子及毒品販子的人臉辨識軟體、定位追蹤及社群媒體數據抓取工具(social-media scrapers)，國土安全部如今直接交到聯邦移民執法人員手中，只須輸入姓名、車牌或直接拍下一張照片，就能識別、調查並追蹤幾乎任何人。

國土安全部政策文件顯示，就在聯邦幹員掌握功能更強大工具的同時，使用限制則正在縮小，包括加密通訊破解程式及WhatsApp、Reddit個人帳戶掃瞄。

根據法院紀錄，除了麥克倫之外，至少還有四名緬因州居民指控在觀察聯邦移民執法行動時遭到鎖定與威脅。仍在進行中的民事訴訟案裡，其中兩名居民指控國土安全部非法使用他們的車牌與生物辨識數據，讓他們在行使第一修正案保障權利時遭到追蹤及恐嚇。

帕蘭泰爾是國土安全部擴大驅逐與監控行動的最大受益者。自從川普二度執政以來，帕蘭泰爾與國土安全部合約金額出現四倍成長來到8130萬元，提供技術主要用在串聯數據流以供移民執法使用。