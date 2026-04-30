華盛頓州高中發生學生持刀傷人事件 六人受傷

華盛頓州塔科馬市福斯高中4月30日發生學生持刀傷人事件。(美聯社)

華盛頓州 塔科馬市(Tacoma)福斯高中(Foss High School)4月30日下午發生學生持刀傷人事件，已知六人受傷，其中多名傷者遭刺傷，校園一度緊急封鎖。警方已拘留同為該校學生的嫌疑人，犯案動機仍待調查。

國家廣播公司新聞網報導，塔科馬警消當局表示，這起事件發生在當地時間下午約1時40分左右，當局接獲校內疑似持刀攻擊的通報後，迅速趕往學校。

消防人員抵達現場後發現，共有五名學生及一名警衛受傷，含嫌犯在內的所有傷者隨即送醫治療。

塔科馬消防局發言人謝帕德(Chelsea Shepherd)表示，四人傷勢嚴重，兩人傷勢無大礙。

塔科馬警局發言人博伊德警員(Shelbie Boyd)表示，這群傷者疑因衝突而受傷，尚不清楚衝突起因；警方已逮捕嫌犯，但尚未公布此人身分。

一名學生告訴「紐約郵報」，這起衝突可能與一支被偷的電子煙有關。此人表示，「有個人拿別人的電子煙，他們不高興，就想揍他，或者可能已經動手。」

這名學生透露，凶嫌持一把刀攻擊多人，「他帶著刀，刺傷四名學生和一名成人」。

警方尚未證實所有傷者是否都受到刀傷，或是有人在逃跑過程中受傷。

當地媒體畫面顯示，事件發生後，學校隨即進入封鎖狀態並有大批警力進駐。

另有學生說，當時校方廣播宣布封鎖，「我們在課堂上聽到『這是封鎖』，大家都很疑惑到底發生什麼事」，校內情況一度混亂。

塔科馬公立學校學區隨後發表聲明，感謝教職員與第一線應變人員的迅速處置，宣布隔日所有課程及課後活動取消，強調事件仍在調查中。