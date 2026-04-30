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美起訴墨西哥西納羅亞州長 控勾結毒梟向美走私毒品

中央社紐約30日綜合外電報導
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墨西哥西納羅亞（Sinaloa）州長羅查莫亞（Rubén Rocha Moya）...
墨西哥西納羅亞（Sinaloa）州長羅查莫亞（Rubén Rocha Moya）。路透

美國司法部今天起訴墨西哥西納羅亞（Sinaloa）州長及其他官員，涉嫌與墨西哥毒梟集團共謀，走私大量毒品至美國，以換取政治支持與賄賂

綜合法新社與路透報導，美國司法部在起訴書中指出，墨西哥毒梟「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）涉嫌綁架並恐嚇西納羅亞州州長羅查莫亞（Rubén Rocha Moya）的政治對手，換取羅查莫亞包庇他們將毒品運往美國。

起訴書寫道：「這些政治人物和執法官員濫用職權支持毒梟集團，讓受害者身處威脅與暴力之中。」

起訴書表示，被告多數與西納羅亞集團旗下、效忠墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）兒子們的派系有關。古茲曼目前正在美國服無期徒刑。

墨西哥外交部雖未提及這份起訴書，但表示已收到美方對「多名人士」提出的引渡請求，同時指出依雙邊條約，這類案件通常應保密處理，而非先行公開宣布，將向美國大使館提出抗議。

墨西哥外交部指出，墨西哥總檢察長辦公室將決定是否將羅查莫亞和其他嫌疑人引渡至美國。

總檢察長發言人賴拉（Ulises Lara）今晚在社群媒體發布影片指出，墨西哥當局已宣布展開調查，以確認「美方提出的指控是否具法律依據」。

羅查莫亞本人則在社群平台X發表聲明，「斷然且堅決」否認販毒指控。

與羅查莫亞同遭起訴的官員，還有國家復興運動黨（Morena）聯邦參議員、古里亞坎（Culiacan）市長及州檢察長辦公室的副檢察官。

西納羅亞集團是川普政府列為外國恐怖組織的6大墨西哥販毒集團之一。

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