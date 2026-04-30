裁決出爐後 路州州長將下令5月16日國會議員初選暫停

共和黨籍路州州長蘭德里（Jeff Landry）。（美聯社）

最高法院29日裁定路易斯安納州 選區畫分過度依賴種族考量，導致州內出現第二個非洲裔選民居多數的國會選區，構成種族歧視。華盛頓郵報報導，消息人士說，裁決出爐後，共和黨籍路州州長蘭德里(Jeff Landry)便告知角逐共和黨國會初選的參選人說，原訂5月16日舉行初選將暫停，以便讓州議會重新畫分國會選區地圖。

知情人士說，蘭德里29日已向角逐共和黨聯邦眾議員 的參選人告知初選暫停消息。

共和黨目前在眾院僅有些微多數，最高法院判決有利於共和黨在今年11月期中選舉 在眾議員增加一席至兩席。

最高法院判決限制「投票權利法」(Voting Rights Act)第2條(Section 2)的選區畫分關鍵條款，可能導致美國南部所有非洲裔民主黨籍國會議員失去眾院席次。

報導指出，大多數州不太可能趕在期中選舉之前完成選區重畫，路州可能是少數例外。

不過，目前尚不清楚蘭德里下令暫停只適用於共和黨六個聯邦眾議員席次初選，還是也包括共和黨聯邦眾議員茱莉亞‧萊特洛(Julia Letlow)轉換跑道挑戰現任路州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)的初選。

蘭德里29日發表聲明表示：「最高法院肯定了我們多年以來的主張，那就是州政府有權基於政治因素畫分選區地圖，如此作法並不違反聯邦民權法律。」