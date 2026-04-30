預算問題導致5月即將停發薪資 海岸防衛隊在危機狀態運作

海岸防衛隊(US Coast Guard)指揮官朗戴(Kevin Lunday)接受獨家專訪時說，預算停擺進入美國史上創新紀錄的75天。（路透）

哥倫比亞廣播公司(CBS)30日報導，海岸防衛隊(US Coast Guard)指揮官朗戴(Kevin Lunday)接受獨家專訪時說，預算停擺進入美國史上創新紀錄的75天，海岸防衛隊積欠3億多元帳單，逾期未繳的水電費有520萬元，全球各地駐點值班站與宿舍面臨服務中斷，處於「危機狀態」底下運作。朗戴指出：「這看起來像一部恐怖片，卻在真實上演，讓人難以置信。」

過去一周裡，海岸防衛隊位於密西根州 休倫港(Port Huron)與加州 海峽群島(Station Channel Islands)的值班站雙雙遭到斷水，夏威夷巴伯斯角航空站(Air Station Barbers Point)天然瓦斯管線遭到暫停，密蘇里州 聖路易市(St. Louis)一處徵兵站由於停電，軍官們拿著手電筒辦公。

駐紮紐奧良的一名海岸防衛隊少將由於官邸遭到斷電，被迫跟家人投宿飯店，直到電力恢復。這個官邸是因為積欠帳單而面臨斷電下場的1000個海岸防衛隊宿舍單位之一。在海岸防衛隊整個系統當中，目前約43%宿舍帳單逾期未繳超過30天。

朗戴受訪時說：「如此狀況無法接受，美國人民知道這種事情發生，一定覺得憤怒。」他表示，國土安全部沒有預算，海岸防衛隊有6000多筆水電帳單沒繳，現在到水電、瓦斯與其他服務紛紛切斷，「不僅影響人員工作的單位與基地，也開始影響居住地點」。

在許多案例當中，海岸防衛隊人員致電當地公共事業供應商請求寬限之後，水電等服務才得以恢復。

朗戴表示，供應商雖然沒收到款項，還是重啟服務，「我不知道這種狀況還能維持多久」。

海岸防衛隊與透過國防部獲得撥款的其他軍種不同，隸屬於國土安全部。兩黨國會議員預算角力，導致國土安全部經費中斷迄今75天。

國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)4月初曾說，過去這段期間持續上班但無薪可領的國土安全部及海岸防衛隊人員，將獲得政府停擺最初六周外加下一個發薪周期的工資，薪水發放的經費來自行政措施與現有資金的彈性調度。

不過，穆林所說的資金如今已經用罄。

海岸防衛隊5月1日將用完資金，5月15日發薪日即將欠薪。