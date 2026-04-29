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路州國會選區重畫遭最高院推翻 裁決結果有利共和黨選情

記者顏伶如／即時報導
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路易斯安納州國會選區重畫29日遭到最高法院推翻，大法官裁定路州必須重新畫分國會選...
路易斯安納州國會選區重畫29日遭到最高法院推翻，大法官裁定路州必須重新畫分國會選區。路透

路易斯安納州國會選區重畫29日遭到最高法院推翻，大法官裁定路州必須重新畫分國會選區。在「路易斯安納州訴卡萊斯案」(Louisiana v Callais)中，保守派為主的多數意見決指出，民主黨聯邦眾議員費爾茲(Cleo Fields)代表的國會選區，畫分因素過度依賴種族考量。

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)在庭上曾形容，費爾茲代表的選區形狀彷彿一條蛇，延伸超過200哩，貫穿史瑞夫港(Shreveport)、亞歷山卓(Alexandria)、拉法葉(Lafayette)、巴頓魯治(Baton Rouge)等地區。

路州人口約三分之一為非洲裔，在目前全州六個國會選區當中的兩個選區位居多數。

2020年人口普查後，共和黨居多數的路州州議會推出新版國會選區，讓非裔人口僅在一個選區享有多數。

一群非裔選民在2022年援引「投票權利法」(Voting Rights Act)提告，指控新版國會選區畫分把非裔選民刻意集中在一個選區，剩下非裔選民分散到其他選區，稀釋非裔選民投票影響力。

聯邦法院裁定非裔選民勝訴，阻止路州採用新版國會選區地圖，要求重新繪製出現第二個以非裔為多數的國會選區地圖，這個新選區涵蓋範圍從史瑞夫港延伸到巴頓魯治。

然而，另外一群非裔選民對新版國會選區地圖提出法律挑戰，指控選民遭到非法手段的種族分類，違反憲法第14修正案平等保護(equal protection)條款。訴訟在法院取得勝利，擋下新版地圖，案件進入最高法院後則出現翻轉，新版地圖獲准用在2024年選舉，費爾茲拿下聯邦眾議員席次。

今年3月在最高法院言詞辯論庭上，原告律師葛瑞姆(Edward Greim)指出，種族因素顯然在畫分選區時占有主導地位，導致選區形狀極不規則。

路州政府律師則指出，選區奇形怪狀有明確解釋，因為共和黨人士在選區畫分時，希望保留眾院議長強生(Mike Johnson)、眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、聯邦眾議員萊特洛(Julia Letlow)的穩贏席位。

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