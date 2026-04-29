她被蟲咬引發蕁麻疹及過敏性休克送急診 帳單6700元

一家醫院急診室。示意圖，非文中醫院。(美聯社)

華盛頓郵報 報導，北卡羅來納州 戴維森學院(Davidson College)政治學教授希瓦娜‧托斯卡(Silvana Toska)去年秋天帶孩子到住家附近公園玩，在草地上感覺腳踝被蟲叮咬但不以為意，後來引發全身蕁麻疹並有胸悶，緊急醫護診所(urgent care)醫生判定為過敏性休克，堅持要她乘救護車到附近醫院急診。她在急診室停留一個半小時便離開，後來收到帳單高達6746.50元，法莫替丁(famotidine)藥品費20.60元，重症醫療(critical care)費用6445.60元。

托斯卡被救護車載到阿特里姆健康諾曼湖健康中心(Atrium Health Lake Norman)急診，醫院是在她保險公司藍十字和藍盾(Blue Cross and Blue Shield)系統內。她說，一名親切的醫生問診不到五分鐘，護士從她在緊急醫護診所就插好的靜脈注射管幫忙給藥，停留一個半小時期間醫生短暫來回查看，然後她就跟家人回家了。

由於金額尚未達到托斯卡的年度自付額(deductible)，她負擔150元自付款(co-pay)以及3100.24元費用。她說，只是坐在急診室陪孩子玩一個半時，就要支付3100.24元，「覺得有點不可思議」。

報導指出，托斯卡看急診的費用源於阿特里姆健康中心採用兩個「重症醫療」的計費代碼：代碼99291表示患者接受30分鐘到74分鐘之間的醫療照護，費用為5617.85元，代碼99292表示患者接受額外30分鐘的照護，費用827.75元。

根據托斯卡提供給KFF健康新聞(KFF Health News)的急診就診紀錄，她到急診室時告訴醫生自己已經好多了，但醫生報告卻寫為她提供90分鐘的「重症醫療」照護。

耶魯大學醫學院急診醫學主任文卡特(Arjun Venkatesh)指出，雖然托斯卡不再處於休克狀態，但醫療準則要求至少觀察兩小時，因為出現過敏反應時，有些患者會惡化到要進加護病房，有些患者則不會，托斯卡被歸類為「重症醫療」是基於可能發生的風險，而不是已經發生的狀況。

文卡特表示，不管患者病情是否惡化，急診計費都使用一樣的代碼。

喬治城大學健康法律與政策計畫主任李奇曼(Barak Richman)指出，托斯卡的經歷相當普遍，「一旦你登上醫療服務這列火車，就無法控制火車在哪停下」。

今年3月初，托斯卡二度出現過敏反應，擔心掛急診又要再次面臨巨額帳單，這回她決定不上醫院，自行服用過敏成藥Benadryl。