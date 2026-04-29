天然災害頻繁發生 顛覆房屋保險舊有規則

一名志工在清理愛阿華一棟房屋中遭到洪水損壞的物品。(美聯社)

華爾街日報29日報導，數十年來，沿岸幾州由於颶風侵襲而承受房屋保險漲價最多衝擊，內陸州享受相對低廉的房屋保險，但天然災害頻頻發生卻顛覆長期以來的房屋保險規則，過去被認為免於受到房屋保險漲價波及的地區，如今面臨冰雹、野火、強風重創。

以愛阿華州 為例，從2021年以來，由於經常發生冰雹，獲得批准的房屋保險費率足足上漲91%。相較之下，史坦普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)截至今年3月的統計顯示，佛羅里達州雖然面臨颶風威脅，房屋保險漲價幅度僅35%。

房屋保險保費 因為居住地點而不同，落差極大。有時候只是跨越郡縣界線，保費成本就可能增加一倍以上。

根據數位保險機構Insurify統計分析，颶風仍是房屋保險保費走高的主因。全國保費最高的50個郡縣裡，有46個以颶風為主要威脅，這些郡縣主要分布在墨西哥灣沿岸。

其次昂貴的50個郡縣則包括了奧克拉荷馬州與德州 某些地區，天災威脅來自冰雹、野火、龍捲風。

從新冠疫情發生以來，全國房屋保險費率漲幅遠遠超過消費者物價指數，原因除了天氣之外，還有房價上漲、建築成本及勞力成本增加。

某些高風險地區，如果屋主現在還買得到房屋保險，會發現保費出現螺旋式暴漲。

加州奧倫達(Orinda)屋主布勞(George Braue)表示，去年收到房屋保險續保通知時震驚不已，每年保費來到1萬6496元，幾乎是不到兩年前的九倍多。

報導指出，布勞保費大漲的原因在於野火，野火導致許多州的屋主再也買不到便宜的房屋保險。

冰雹帶來的房屋損害也在增加。

數據與風險分析Verisk估計，嚴重雷暴雨造成潛在保險所失每年約600億，大約是四年前推估損失的兩倍，最大變化來自於冰雹發生頻率以及災情。

受到地方法規影響，住在哪州對保費金額高低有極大影響。

從北卡羅來納州切羅基郡(Cherokee County)跨越州界來到田納西州蒙諾郡(Monroe County)，雖然天災預測損害大致相同，但一般類型房屋保險費率卻增加50%以上。北卡州是允許主管機關否決保險公司調漲房屋保險請求的全國11州之一。