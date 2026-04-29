130萬移民是否失去臨時保護身分 最高法院今聆聽言詞辯論

國土安全部是否握有最終決定權得以逕行取消臨時保護身分(temporary protected status)，最高法院29日將聆聽言詞辯論，預計今年6月出爐的大法官裁決結果，攸關來自全球17個國家、共計130萬名移民是否面臨驅逐下場。

川普總統二度執政上台時，大約130萬名移民受到TPS計畫保護，免被驅逐回到世界上某些最危險的國家。不過，國土安全部動用行政權力取消其中絕大多數人的臨時保護身分。由海地 、敘利亞移民提告的兩起訴訟在最高法院獲得合併審理，原告爭取保留身分，能夠留在美國居住與工作。川普政府則說，行政部門掌握終止TPS計畫的唯一權力，法院無權干預。

移民權益倡議組織表示，川普政府終止TPS計畫的手段並未遵守聯邦法律。根據法律規定，國土安全部終止特定國家公民的TPS計畫之前60天，必須諮詢國務院 與其他機構，確認原籍國是否存在緊急狀況。

截至目前為止，川普政府取消TPS計畫而挨告，訴訟結果各有不同。數萬移民失去工作許可甚至家園，其他移民則獲聯邦法官裁定暫時保留TPS身分，包括35萬名海地公民及6000名敘利亞公民。

代表無證移民向聯邦政府 提告的「全國臨時保護身分聯盟」(National TPS Alliance)協調員帕爾瑪(Jose Palma)說，最高法院裁決將影響所有人。來自薩爾瓦多的帕爾瑪，TPS計畫將在今年9月到期。

大法官言詞辯論重點在於1990年在兩黨支持下通過的臨時保護身分立法，是否授權聯邦法官對國土安全部部長決策掌握審查權。大法官也將檢視前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)終止TPS計畫時是否遵循適當程序、種族仇恨(racial animus)是否在海地公民案件裡造成影響。

諾姆任內終止阿富汗、喀麥隆、衣索比亞、海地、宏都拉斯、緬甸、尼泊爾、尼加拉瓜、索馬利亞、南蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、葉門等國公民的TPS保護。薩爾瓦多、烏克蘭、蘇丹、黎巴嫩公民的TPS計畫今年則將到期。

前總統布希(George H.W. Bush)簽署生效的臨時保護身分法律，允許申請人支付費用並通過背景調查之後獲得保護，保護期限18個月，可以續延。

川普批評TPS計畫大多數受益者都是非法移民或逾期居留者，故鄉緊急狀況已經結束甚久，卻依然獲准留在美國。

TPS計畫過去幾年成為兩黨之間相互指責的「政治足球」。

國務卿魯比歐擔任共和黨佛羅里達州聯邦參議員期間，曾請求拜當總統給予委內瑞拉移民臨時保護身分，理由是若遭驅逐回國等於「判處死刑」。魯比歐也要求拜登將臨時保護計畫擴大到海地公民身上，因為海地無法接納數以萬計公民回國。