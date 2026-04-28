承受顧老小雙重壓力 每8名亞太裔1人為家庭照護者

國會亞太裔黨團宣布成立全新的「照護工作小組」。圖為紐約華裔長者在長者中心表演太極。(記者戴慈慧／攝影)

4月是「護理人員表彰月」(Care Workers Recognition Month)，國會亞太裔黨團(CAPAC)28日宣布，成立全新的「照護工作小組」(Caregiving Task Force)，進一步支持全美亞太裔照護者及其家庭。

數據顯示，每八名亞太人群中，就有一人為家庭照護者，比率高於整體人口，部分原因為在亞太文化中，家庭成員對照顧長輩的責任感較強。此外，全國包括護士與居家照護員在內的移民 醫療照護人員，有超過四分之一者來自亞洲國家。同時，亞裔女性平均每日投入約一小時的無償照護時間，為各族裔之最，折算約為每人每年有5920元的無償勞動價值。

國會亞太裔黨團此次成立的照護工作小組，將由新澤西州 聯邦參議員金安迪(Andy Kim，音譯)與華盛頓州 聯邦眾議員Marilyn Strickland共同擔任主席。工作小組將支持家庭與非正式照護者、擴大可負擔的托兒服務、保護早期教育資源、強化非正式的托育基礎設施，以及推動有助於長者有尊嚴安老的政策。

國會亞太裔黨團主席、紐約州國會議員孟昭文表示，亞裔社群正承受著照顧子女與年長父母的雙重壓力，需要整體性的政府策略，打造可負擔、可及且符合需求的照護體系。金安迪表示，自己在父親罹患阿茲海默症後成為照護者，並同時撫養兩名幼子，深刻體會「三明治世代」的壓力與孤立感，他強調需建立能提供實質解方的照護體系。

根據統計，亞太族群多代同堂情況普遍，約27%的亞裔居住於多代家庭，且73%認為自己有責任照顧父母，高於其他族群。許多人因此同時承擔子女與長輩的照護責任。2019年，約三成有幼兒的亞裔家庭曾因托兒問題缺勤，四成需調整工作時間，相關情況在疫情期間持續存在。

此外，語言障礙亦為重要挑戰，近三分之二50歲以上亞太長者為移民，許多人需翻譯協助才能使用照護服務。同時，具文化敏感度的照護機構不足，加上對心理健康與機構照護的污名，亦使部分家庭不願尋求外部協助，進一步加重經濟與情緒負擔。

多個團體對此表示支持。照護世代組織(Caring Across Generations)執行主任蒲艾真(Ai-Jen Poo)指出，該工作小組是回應亞太家庭需求的重要一步；全國亞太裔長者中心(NAPCA)執行長Clayton Fong則表示，超過六成亞太照護者照顧父母的同時，面臨著文化與語言障礙，該倡議有助填補資源缺口。