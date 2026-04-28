社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

她這次可說是踩進了一個典型的「時尚反噬」陷阱。

據紐約郵報報導，一名自稱「社會主義名媛」的18歲女子艾拉．黛薇（Ella Devi），平時經常在社群媒體上展示皮草與各種奢華設計師品牌，如今卻因批評國防部 長赫塞斯（Pete Hegseth）妻子在白宮 記者晚宴上的穿搭，而遭到網友反撲與質疑。

事件起因於她在 X上發文，嘲諷國防部長妻子珍妮佛．赫塞斯（Jennifer Hegseth）在周六晚宴上穿著一件灰粉色洋裝，並暗示該服裝與中國平價電商Shein 或Temu的產品相似。她寫道，「赫塞斯的老婆穿了一件來自Temu的裙子去白宮記者晚宴（我不是在開玩笑）。」同時附上一張截圖，對比一件售價不到20美元的類似Temu洋裝。

然而，隨後有網友指出，該洋裝實際上更接近來自Shein，售價約42.23美元，且在平台上擁有4.88分（滿分5分）的高評價，並非她所暗示的「廉價失敗品」。

黛薇試圖以此批評對方穿著「平價禮服」，卻意外引發爭議。許多網友反過來質疑她的立場與行為不一致，尤其是她長期在社群展示Chanel包、Burberry、Givenchy等奢侈品牌，被認為與她的「社會主義」自我標籤形成強烈反差。

保守派評論員盧默（Laura Loomer）也加入討論，表示，「她看起來很棒。我還以為左派主張打倒富人？現在卻在嘲笑一個沒有花上萬美元買一次性禮服的人？」

甚至有批評者說，激進左派經常散布的反警察言論，如今看起來連「時尚警察」也被包括在內了。

其他網友則以諷刺口吻評論，認為這種「時尚批判」顯得矛盾，有人寫道，「赫塞斯是個混蛋，但 ACAB（所有警察都是混蛋）也包括時尚警察嗎？」

也有人指出，「一個自稱社會主義者的人，竟然因為別人沒花大錢買衣服而嘲笑對方，實在諷刺。」

批評聲浪也集中在她的雙重標準上，不少留言指出，她平時炫耀奢侈品，卻轉而攻擊他人穿著平價服飾，有人直言，「自稱社會主義，卻以時尚階級論評判他人，這本身就很矛盾。」

另一方面，也有支持者為平價穿搭辯護，分享自身經驗。評論人士Shoshana Weissmann表示，「我用5美元的亞馬遜（Amazon）香水也常被稱讚，甚至穿過亞馬遜的裙子參加晚宴。穿自己喜歡的就好，不需要在意別人的勢利眼。」

值得一提的是，珍妮佛過去也曾被拍到穿著Shein等平價品牌服飾，包括與川普總統會面時的場合，顯示她的穿搭風格並非一貫走奢華路線。

pete hegeseth's wife wore a dress from temu to the white house correspondents dinner (i'm not joking) pic.twitter.com/oCDM2v8rvQ — ella devi (@ellad3vi) April 27, 2026

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