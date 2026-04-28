我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉武漢病毒所案 佛奇長期顧問被控隱匿聯邦紀錄

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

她這次可說是踩進了一個典型的「時尚反噬」陷阱。

據紐約郵報報導，一名自稱「社會主義名媛」的18歲女子艾拉．黛薇（Ella Devi），平時經常在社群媒體上展示皮草與各種奢華設計師品牌，如今卻因批評國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）妻子在白宮記者晚宴上的穿搭，而遭到網友反撲與質疑。

事件起因於她在 X上發文，嘲諷國防部長妻子珍妮佛．赫塞斯（Jennifer Hegseth）在周六晚宴上穿著一件灰粉色洋裝，並暗示該服裝與中國平價電商Shein或Temu的產品相似。她寫道，「赫塞斯的老婆穿了一件來自Temu的裙子去白宮記者晚宴（我不是在開玩笑）。」同時附上一張截圖，對比一件售價不到20美元的類似Temu洋裝。

然而，隨後有網友指出，該洋裝實際上更接近來自Shein，售價約42.23美元，且在平台上擁有4.88分（滿分5分）的高評價，並非她所暗示的「廉價失敗品」。

黛薇試圖以此批評對方穿著「平價禮服」，卻意外引發爭議。許多網友反過來質疑她的立場與行為不一致，尤其是她長期在社群展示Chanel包、Burberry、Givenchy等奢侈品牌，被認為與她的「社會主義」自我標籤形成強烈反差。

保守派評論員盧默（Laura Loomer）也加入討論，表示，「她看起來很棒。我還以為左派主張打倒富人？現在卻在嘲笑一個沒有花上萬美元買一次性禮服的人？」

甚至有批評者說，激進左派經常散布的反警察言論，如今看起來連「時尚警察」也被包括在內了。

其他網友則以諷刺口吻評論，認為這種「時尚批判」顯得矛盾，有人寫道，「赫塞斯是個混蛋，但 ACAB（所有警察都是混蛋）也包括時尚警察嗎？」

也有人指出，「一個自稱社會主義者的人，竟然因為別人沒花大錢買衣服而嘲笑對方，實在諷刺。」

批評聲浪也集中在她的雙重標準上，不少留言指出，她平時炫耀奢侈品，卻轉而攻擊他人穿著平價服飾，有人直言，「自稱社會主義，卻以時尚階級論評判他人，這本身就很矛盾。」

另一方面，也有支持者為平價穿搭辯護，分享自身經驗。評論人士Shoshana Weissmann表示，「我用5美元的亞馬遜（Amazon）香水也常被稱讚，甚至穿過亞馬遜的裙子參加晚宴。穿自己喜歡的就好，不需要在意別人的勢利眼。」

值得一提的是，珍妮佛過去也曾被拍到穿著Shein等平價品牌服飾，包括與川普總統會面時的場合，顯示她的穿搭風格並非一貫走奢華路線。

▲ 來源：X平台@ellad3vi（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

白宮 Shein 國防部

上一則

涉武漢病毒所案 佛奇長期顧問被控隱匿聯邦紀錄

延伸閱讀

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
中記者親歷白宮槍擊 躲餐桌下拍攝 新華社記者：安保虛設

中記者親歷白宮槍擊 躲餐桌下拍攝 新華社記者：安保虛設
白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」
白宮記者晚宴驚魂 目擊者：男子被撲倒、疑似帶步槍與彈匣

白宮記者晚宴驚魂 目擊者：男子被撲倒、疑似帶步槍與彈匣

熱門新聞

國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
鄧貴興知道口味是一座城市的語言，而法拉盛擁有自己的語系。(特約記者許振輝／攝影)

油鍋與40年的火候：鄧貴興用粵菜築起法拉盛地標

2026-04-22 12:12
教宗良十四世在訪非洲行程中發表演說。(美聯社)

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

2026-04-21 15:31
前福斯新聞主播卡爾森。(美聯社)

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

2026-04-22 09:11
美國總統川普（右）和梅蘭妮亞（左）。（美聯社）

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

2026-04-27 15:02

超人氣

更多 >
伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
全美最適亞裔居住城市「德州這城市」奪冠 內行人曝原因

全美最適亞裔居住城市「德州這城市」奪冠 內行人曝原因