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涉武漢病毒所案 佛奇長期顧問被控隱匿聯邦紀錄

世界新聞網王若馨／即時報導
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佛奇(Anthony Fauci)的長期高級顧問莫倫斯。(取自國家衛生院網站)
佛奇(Anthony Fauci)的長期高級顧問莫倫斯。(取自國家衛生院網站)

福斯新聞28日報導，司法部宣布起訴前國家過敏與傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)的長期高級顧問莫倫斯(David M. Morens)。莫倫斯被控在新冠疫情期間，利用私人電子郵件隱匿紀錄，並影響病毒起源論述，面臨共謀詐欺及侵害美國政府、毀損與隱匿聯邦紀錄等重罪指控。

規避法律監控：讓郵件「消失」的技巧

現年78歲的莫倫斯，於2006年至2022年間擔任美國國家過敏和傳染病研究所高級顧問。起訴書指出，他與另外兩名未具名的共謀者共同規避「資訊自由法」(FOIA)及「聯邦紀錄法」(FRA)，將政府公務通訊轉移至私人電郵帳號。

通訊紀錄顯示，莫倫斯曾向NIAID的聯絡人詢問如何讓郵件「消失」。他在2021年2月的郵件中寫道：「我學會了如何在搜尋開始前，讓電子郵件消失。」同年4月則表示，他會將資料寄到佛奇的私人電郵信箱，或趁上班時親手交給他，「他(佛奇)太聰明了，不會讓同事寄給他可能引起麻煩的東西。」

涉嫌收受利益 支持病毒自然起源論

起訴書指出，莫倫斯曾收受合作者的禮物，包括名貴美酒與高級餐飲。莫倫斯之後參與發表一篇支持「新冠病毒自然起源論」的科學論文。

此外，該案亦涉及一項由莫倫斯監督的爭議性國家衛生院(NIH)撥款案，其透過非營利組織「生態健康聯盟」(EcoHealth Alliance)，將國家資金轉撥給武漢病毒研究所，進行蝙蝠冠狀病毒研究。

莫倫斯先前在國會作證時，曾表示其討論刪除郵件的言論僅是「黑色幽默」。然而，代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)表示：「這些指控代表了對公眾信任的嚴重濫用，而當時正值全球疫情肆虐，美國人民最需要信任的時候。」

布蘭奇說：「正如起訴書中所指控的，莫倫斯博士及其同謀蓄意隱瞞資訊、偽造紀錄，試圖壓制關於新冠病毒起源的其他理論。」

莫倫斯目前被控共謀詐欺侵害美國、在聯邦調查中破壞或偽造紀錄，以及隱匿與毀損聯邦紀錄等多項重罪。若定罪，可能面臨數十年刑期。

司法部 武漢 佛奇

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