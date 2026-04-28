白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

前聯邦調查局(FBI )探員、NewsNation評論員珍妮佛‧柯芬達弗(Jennifer Coffindaffer)26日在社群媒體X分享短片顯示，白宮 記協晚宴驚傳槍擊 案之後，一名身穿黑色皮草外套配黑色禮服的金髮女子，伸手將賓客疏散之後餐桌上留下的整瓶酒拿走。配上賽門與葛芬柯(Simon and Garfunkel)經典老歌「沉默之聲」(The Sound of Silence)的這段27秒短片引起網友熱議，迄今累計已有22.6萬逾瀏覽人次。

某些網友對於這名婦人貪小便宜的作為覺得好笑，表示在當時情況下可以感同身受。有網友回應柯芬達弗短片寫道：「我的英雄。」

也有網友譴責這名婦人順手牽羊的行為堪稱「低級」(tacky)。

一名網友則指出，這名婦人旁邊還有其他人也在拿酒，這種行為不算「小偷」。

有網友以「趁火打劫者」(LOOTERS)形容婦人的作為，批評婦人雖然技術層面算不上竊盜，但在道層層面卻非常粗鄙。

對於眾多網友加入討論，柯芬達弗回應網友留言表示，記協晚宴將另外擇期選行，酒水都要重新準備。