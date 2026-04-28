打著川普招牌的初創公司曾吸引大量資金 如今卻傳崩盤

風險投資億萬富豪紐格鮑爾 (Toby Neugebauer)成立的能源與人工智慧(AI)初創公司「費米美國」(Fermi America)。示意圖（路透）

華盛頓郵報 28日報導，風險投資億萬富豪紐格鮑爾 (Toby Neugebauer)成立的能源與人工智慧(AI )初創公司「費米美國」(Fermi America)，去年打著川普總統招牌宣布在德州 阿馬里洛(Amarillo)興建「川普先進能源與情報園區」(Donald J. Trump Advanced Energy and Intelligence Campus)，川普第一任期能源部長雷克‧培瑞(Rick Perry)與兒子葛瑞芬‧培瑞(Griffin Perry)參與計畫，宣布全球規模最大的數據中心2025年底前便將在園區動工；然而，曾經吸引130億資金的費米公司，聯邦申報紀錄顯示從未有營收，園區沒有任何科技公司進駐，投資人紛紛抽身，股票遭到拋售，費米股價27日收盤時與去年上市首日相比，下跌大約81%。

報導指出，費米公司出現內鬥加上股價暴跌，引發外界對於AI榮景能否永續發展的質疑。像費米一樣喊出要以超級速度推出供電的初創公司，想為美國建立新一代能源設施時，依然面臨著過去廠商曾經遭遇的挑戰。

費米公司上個月在新聞稿中說，以川普冠名的四座核能電廠，將舉行「7月4 日與總統一起」的開工儀式。

2025年10月，費米公司首次公開募股(IPO)時獲得投資人熱烈捧場，吸引大約130億元資金，葛瑞芬‧培瑞與紐格鮑爾家族各有持股數十億元。

然而，接下來投資人卻紛紛抽身，紐格鮑爾上個月被董事會趕下台之後，更多股份遭到拋售。

阿馬里洛園區施工進度陷入停滯，根據衛星照片，阿馬里洛工地基本處於荒廢。

費米在聯邦申報文件表示，公司不曾有過營收，到現在還找不到願意進駐園區的科技公司。

聯邦主管機關財報紀錄顯示，葛瑞芬‧培瑞等高層主管最近幾周已把數千萬元費米股票變現。

金融平台Theo投資主任伊羅裴(Iggy Ioppe)說，費米案例看起來像當年網路泡沫(dot-com bubble)，當時所有人都想搬到舊金山灣區發大財。

對於股東指控費米高層誤導投資人，伊羅裴表示：「狂熱出現時，最終就會發生這種事。」

普林斯頓大學(Princeton University)安德林能源與環境中心(Andlinger Center for Energy and the Environment)副教授詹金斯(Jesse Jenkins)說，某些計畫企圖從AI對電力的龐大需求當中快速獲利，結果卻面臨物理法則、供應鏈中斷、能源市場、勞力短缺等現實，費米核心主管幾乎沒有開發大型能源項目的經驗。

詹金斯指出，缺乏經驗但有政治人脈，卻以為能夠完成數十億元、數十億瓦且脫離電網的計畫，「簡直就是一場豪賭」。