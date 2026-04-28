我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戲稱梅蘭妮亞準寡婦遭點名開除 吉米金莫強硬反擊

CNN獨家：美國政府加快遣返無證兒童移民

戲稱梅蘭妮亞準寡婦遭點名開除 吉米金莫強硬反擊

中央社紐約27日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國脫口秀主持人吉米金莫。美聯社
美國脫口秀主持人吉米金莫。美聯社

美國脫口秀主持人吉米金莫上周戲稱美國第一夫人準寡婦引發爭議，他今天對白宮點名要求開除強硬反擊。吉米金莫在捍衛自己言論立場的同時，也強調美國人擁有言論自由的權利。

吉米金莫（Jimmy Kimmel）在今天的美國廣播公司（ABC）脫口秀節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）開場白中諷刺地說：「你知道那種感覺嗎？早上醒來發現第一夫人發表聲明要求炒你魷魚？我們都有過這種經驗，對吧？」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，吉米金莫在23日的節目中調侃美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）散發著「準寡婦的光芒」（a glow like an expectant widow）。吉米金莫解釋，這只是針對年近80歲的川普與比他年輕許多的梅蘭妮亞（川普79歲，梅蘭妮亞56歲）所做的輕微調侃。

然而，25日白宮記者協會（WHCA）晚宴會場外發生槍擊事件後，川普及其盟友把這段笑話重新定調為「煽動暴力」。

吉米金莫在今天的節目中嚴正駁斥：「這絕對不是任何定義下的暗殺號召。他們心知肚明。多年來我一直公開反對槍枝暴力。」

他接著表示，「我同意應拒絕仇恨與暴力言論，但我也必須指出，川普有權說他想說的話，你我有權，大家都有權，因為根據憲法第一修正案，美國人擁有言論自由」。

吉米金莫曾在2025年9月節目中說，保守派倡議人士柯克（Charlie Kirk）在猶他州演講中彈身亡，讓美國再次偉大（MAGA）陣營支持者利用槍殺來圖利，引起川普支持者不滿，在壓力下迪士尼（Disney）決定暫停節目播出。一周後「吉米夜現場」復播，吉米金莫哽咽指無意嘲弄，強調停播節目不合法。

美國廣播公司暫未回應將如何處理吉米金莫的節目再度因搞笑引起風波。

川普 白宮 梅蘭妮亞

上一則

法院：執法人員得以在ICE大樓外對抗議群眾使用催淚瓦斯

下一則

打著川普招牌的初創公司曾吸引大量資金 如今卻傳崩盤

延伸閱讀

吉米金莫諷「準寡婦」 梅蘭妮亞嗆懦夫：ABC應開除

吉米金莫諷「準寡婦」 梅蘭妮亞嗆懦夫：ABC應開除
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉
白宮記協晚宴槍擊／撤離當下…川普好奇喊：等一下、讓我看看

白宮記協晚宴槍擊／撤離當下…川普好奇喊：等一下、讓我看看
川普15年前首次受邀白宮記者晚宴 被歐巴馬嘲諷、表情尷尬

川普15年前首次受邀白宮記者晚宴 被歐巴馬嘲諷、表情尷尬

熱門新聞

國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
鄧貴興知道口味是一座城市的語言，而法拉盛擁有自己的語系。(特約記者許振輝／攝影)

油鍋與40年的火候：鄧貴興用粵菜築起法拉盛地標

2026-04-22 12:12
教宗良十四世在訪非洲行程中發表演說。(美聯社)

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

2026-04-21 15:31
前福斯新聞主播卡爾森。(美聯社)

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

2026-04-22 09:11
美國總統川普（右）和梅蘭妮亞（左）。（美聯社）

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

2026-04-27 15:02
聯邦調查局探員在槍嫌艾倫的住家搜查。(美聯社)

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

2026-04-26 10:33

超人氣

更多 >
伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉