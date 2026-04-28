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法院：執法人員得以在ICE大樓外對抗議群眾使用催淚瓦斯

記者顏伶如／即時報導
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聯邦第九巡迴上訴法院27日裁定，執法人員得以在移民和海關執法局(ICE)大樓外圍...
聯邦第九巡迴上訴法院27日裁定，執法人員得以在移民和海關執法局(ICE)大樓外圍對抗議群眾使用催淚瓦斯或其他用在鎮暴行動的化學物質。示意圖（路透）

聯邦第九巡迴上訴法院27日裁定，執法人員得以在移民和海關執法局(ICE)大樓外圍對抗議群眾使用催淚瓦斯或其他用在鎮暴行動的化學物質。

這起訴訟的原告是一群住在俄勒岡州波特蘭ICE大樓附近的公寓住戶。川普總統二度上台後，ICE大樓外圍經常出現示威，執法人員使用催淚瓦斯驅離抗議人士，讓鄰近的「葛雷碼頭」(Gray's Landing)公寓大樓住戶受到波及而健康受損，因此提告。

今年3月，俄勒岡聯邦區域法院法官巴吉歐(Amy Baggio)准許公寓住戶請求，發布臨時禁制令(preliminary injunction)限制ICE大樓外圍使用可能波及鄰近住家的催淚瓦斯等化學物質。

川普政府提出上訴之後，聯邦第九巡迴上訴法院同意川普政府主張，對巴吉歐今年3月發布的臨時禁制令下達延緩令(stay)。

聯邦第九巡迴上訴法院裁決書指出，原告聲稱憲法賦予人民免受執法人員鎮暴催淚化學物質侵害的權利，「如此論述並不成立，憲法當中並不從在這種權利」。

裁決書寫道，美國憲法不是「別在我家後院」( not-in-my-backyard，NIMBY)的憲章，「我們的立國憲章並沒有討論對於討厭氣味或瓦斯問題的鄰里投訴，不管這些問題多麼讓人感到不悅」。

對於聯邦上訴法院裁決，「葛雷碼頭」住戶表示失望。

住戶表示，聯邦執法人員多次部署化學武器，導致大樓居民在住家內部也暴露於有毒物質之中，受到嚴重且揮之不去的影響。

原告表示，延緩令將讓許多家庭、兒童、老年人與身心障礙人士重新陷入健康風險，將繼續提出上訴以恢復保護措施。

川普 俄勒岡州

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