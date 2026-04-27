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白宮記協晚宴為川普表演遇槍擊 「讀心師」憶驚恐瞬間

中央社倫敦27日綜合外電報導
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白宮記者協會晚宴上，著名心靈魔術師皮爾曼（Oz Pearlman，圖）作為當晚的...
白宮記者協會晚宴上，著名心靈魔術師皮爾曼（Oz Pearlman，圖）作為當晚的壓軸表演嘉賓，在紅毯上亮相。路透

白宮記者協會近日舉行晚宴時發生槍擊事件，當時自稱是「心靈魔術師」的皮爾曼正在為總統伉儷等賓客表演，他向BBC描述自己當時與川普俯身尋求掩護四目相交的瞬間。

皮爾曼（Oz Pearlman）告訴英國廣播公司（BBC），事發當時，他正在和總統川普（Donald Trump）、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以及白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）講話。

他說：「我很快就趴下，特勤局（Secret Service）人員接著把川普壓低，我會說（他們的處理方式）非常有效，但挺粗暴的。」

「我們相距只有半公尺左右…在地上四目相對，那時我聽到槍聲，心裡頭想著：『我們快死了』。」

活動現場的影像顯示，皮爾曼當時手上拿著一張紙，站在上述3位貴賓後面。

皮爾曼說，白宮發言人最近快要生寶寶，當時他是在猜寶寶名字有幾個字母。正當他撕下一張紙秀出名字時，就聽到了槍聲。

皮爾曼形容，他在地上盯著川普的眼睛大約一兩秒，祈求自己不會死在那裡。大約「兩秒鐘後」，特勤人員就把川普帶離現場，而他和旁邊另外兩個人最終「爬了出去」，安全脫險。

川普昨天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時則表示，自己當時「並不擔心」。他說：「我了解人生，我們活在一個瘋狂的世界。」

槍擊 梅蘭妮亞 白宮

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