「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

美國總統川普（右）和梅蘭妮亞（左）。（美聯社）

據雅虎新聞網報導，梅蘭妮亞．川普 近日對幾天前由吉米．金莫（Jimmy Kimmel）所講的一則笑話發出強烈抨擊。該笑話在白宮 記者晚宴發生周六槍擊 事件後，再度於社群媒體上廣泛流傳。

上周，在「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）周四的節目中，金莫預先模仿該晚宴情境，並以主持人身分發表一段替代性的喜劇獨白。其中一個橋段提到，第一夫人梅蘭妮亞帶有一種「寡婦般的光彩」，引發關注。

數日後，華盛頓特區這場年度活動現場發生槍擊事件。一名槍手開火後當場被逮捕。代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，調查人員認為，31歲嫌疑人艾倫（Cole Thomas Allen）的目標是川普總統政府成員。

事件發生後，梅蘭妮亞公開回應該段影片，並呼籲金莫所屬電視網ABC「表明立場」。

梅蘭妮亞周一在X上寫道，「金莫充滿仇恨與暴力的言論，旨在分裂我們的國家。他對我家庭的獨白並非喜劇，其言詞具有腐蝕性，並加深了美國的政治病態。」

「像金莫這樣的人，不應該每晚都有機會進入我們的家庭散播仇恨。這個懦夫躲在ABC背後，因為他知道該電視網會持續為他提供掩護。」她進一步表示，「夠了就是夠了。現在是ABC表態的時候了。ABC高層還要縱容金莫的惡劣行為多少次，讓我們的社會為此付出代價？」

獨立報（The Independent）已聯繫ABC與金莫代表，尋求進一步回應。

盡管該笑話早於槍擊事件發布，但時機的巧合使其在事件後引發更強烈的網路反彈，也再度掀起對深夜節目幽默界線與公共安全之間關係的討論。

此外，這起風波也發生在「吉米夜現場」去年9月停播風波之後。當時，金莫因對保守派領袖柯克遭殺事件發表具爭議言論，導致節目暫停數月。

在節目復播前，包括前總統歐巴馬（Barack Obama）在內，多位政界與好萊塢人士迅速對停播決定表示譴責，並對言論自由問題表達關切。

金莫回歸節目時情緒激動地表示，他理解部分觀眾認為他對柯克之死的評論「時機不當、表達不清，或兩者兼而有之」，並補充說，「我理解你們為何會感到不滿。」

節目復播僅三個月後，金莫與ABC續約，確定節目將持續播出至2027年5月。

近幾個月來，金莫與川普之間的隔空交鋒頻繁。川普曾在The Five中稱這位主持人是「失敗者」，並表示，「他沒有收視率，完全沒有。他沒有任何才華。」

盡管該笑話發生於槍擊事件之前，仍有許多川普支持者在X上持續批評金莫。其中，右翼評論員班尼．強生（Benny Johnson）更呼籲ABC要求主持人在節目中「全面道歉」，否則應「撤銷其播出資格」

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

▲ 來源：X＠First Lady Melania Trump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.