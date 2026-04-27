WSJ：離婚讓美國人退休生活財務狀況改變的4個實例

許多美國人原本規畫好的退休生活，因為離婚而出現財務狀況改變。示意圖（美聯社）

華爾街日報報導，許多美國人原本規畫好的退休 生活，因為離婚而出現財務狀況改變，例如401(k)退休帳戶積蓄減半且沒時間補回存款，在同一時間還要面臨重新建立生活的挑戰。

住在加州 林肯市(Lincoln)的71歲男子費雷拉(Albert Ferreira)目前每年花費約6萬6000元。費雷拉47歲結婚，結婚20年離婚。他說，晚婚是離婚因素之一，已經習慣一個人的生活模式，其實應該保持單身才是。根據離婚協議，他把原本房子賣掉，用35萬元在林肯市一個退休社區購屋。

費雷拉62歲中風，他說，能夠康復要感謝前妻當時的細心照料。目前費雷拉每月領取退休俸加社安金共計4500元，退休帳戶有17萬5000元，銀行存款帳戶有12萬元。他的每月開支約5500元，大部分用在房貸與休閒娛樂。

住在阿拉巴馬州布明罕(Birmingham)的71歲婦人黛比‧派特里沙克(Debi Petriscak)每年開銷約10萬元。38年婚姻在她64歲時畫下句點，離婚協議讓她得到加州卡拉巴薩斯(Calabasas)豪宅，因維修費用昂貴而賣房，結果稅款將近20萬。她以單身身份報稅，資本利得稅免稅額(capital gains tax exclusion)從夫妻合併報稅的50萬元降至25萬元，受到「單身處罰」(single penalty)的稅務打擊。

賣房收入還讓她修正後調整總收入(modified adjusted gross income)增加，影響「收入相關每月調整金額」(Income-Related Monthly Adjustment Amount)計算，觸發紅藍卡B部分看診保險(Part B)、D部份(Part D)處方藥物計畫保費變貴一倍多。她從加州搬到阿州，以64萬現金買下新家，退休俸加社安金每月收入約1萬元，退休帳戶有130萬元，並有8萬現金存款。每年10萬開銷主要用在旅行。

明尼蘇達州伍德伯里(Woodbury)74歲男子蘇登(Mark Sutton)每年花費約24萬，主要花費也是旅行，每年分別給兩個兒子3萬元。他在接近退休時23年婚姻告吹，退休金與110萬元401(k)退休帳戶與前妻平分。拜股市上漲之賜，如今401(k)退休帳戶已有230萬元，他每年從戶頭提領10萬5000元，每月領取7800元退休俸及3700元社安金。

住在亞利桑納州土桑(Tucson)的70歲婦人琳恩‧梅納(Lynn Meinor)曾經兩次離婚，如今每年開銷8萬6000元。兩年前她從退休帳戶提領7萬元買下34萬元公寓，房貸每月2000元，每月社安金收入2200元，退休俸3500元，還有1500元租金收入。一年前她梅開三度，在土桑與鹽湖城輪流住，夫妻財務分開，資產獨立，以便各自留給兒女繼承。