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前FBI高層：科學家離奇死亡失蹤 研究項目都被中俄覬覦

記者顏伶如／即時報導
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與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的十餘名科學家接連死亡或失蹤。示意圖。（...
與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的十餘名科學家接連死亡或失蹤。示意圖。（美聯社）

福斯新聞網26日報導，前任聯邦調查局(FBI)助理局長史威克(Chris Swecker)指出，十多名離奇死亡或失蹤的美國科學家研究內容，都是俄羅斯、中國等敵對勢力情報單位首要覬覦目標，也可能包括伊朗或巴基斯坦。史威克也對從事最高機密領域工作的科學家發出警告說，中、俄、伊朗、北韓每天都在無所不用其極搜集情報，尤其中國與俄羅斯特別擅長竊取技術，「因為他們不擅長自主研發」。

68歲空軍退役少將麥卡斯蘭(William Neil McCasland)今年稍早從新墨西哥州住家失蹤之後，引發各界對於更多類似案件的議論紛紛。

史威克說，十多名科學家失蹤的案件本身就相當可疑，「毫無疑問的是，這些科學家研究項目都是俄羅斯、中國等敵對勢力情報單位首要覬覦目標，可能也包括伊朗或巴基斯坦」。

史威特指出，獲得媒體廣泛報導的科學家死亡或失蹤案裡，有六起死亡事件與其他案件並無太多共同點，因此可能沒有關聯。他說，不認為科學家失蹤案屬於某種陰謀論，但由於所有科學家接觸或研發的項目都是高價值、高敏感的技術，執法當局應該尋找各個案件之間的關係。

麥卡斯蘭曾任美國空軍裝備司令部科研機構空軍研究實驗室(Air Force Research Laboratory)司令，與負責最高機密研究的洛薩拉摩斯國家實驗所(Los Alamos National Laboratory)有聯繫。

麥卡斯蘭從阿布奎基(Albuquerque)住家離開之後下落不明，帶了手槍出門卻把手機、鑰匙、眼鏡都留在家裡。

史威特分析，從失蹤科學家們研究內容來看，FBI肯定對科學家發生什麼事產生興趣。他說，以麥卡斯蘭案為例，FBI在事發當天下午就主動介入。

史威特說，去年在阿布奎基失蹤的48歲核子計畫政府包商賈西亞(Steven Garcia)，以及都曾在洛薩拉摩斯任職的79歲科學家查韋斯(Anthony Chavez)與53歲科學家卡西亞斯(Melissa Casias)，三起失蹤案應該歸類在一起且成為調查重點，因為三個案件存在相同模式，失蹤時留下個人所有財物，有人隨身帶著手槍，意味著可能處於恐懼之中，或打算用在自己身上。

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