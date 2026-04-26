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POLITICO：白宮內部人士看好魯比歐 有望角逐總統大位

中央社華盛頓26日綜合外電報導
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國務卿魯比歐。(歐新社)
國務卿魯比歐。(歐新社)

美國媒體報導，總統川普身邊部分最親近心腹們日益認為，國務卿魯比歐是角逐2028年總統大位的潛在人選，因為他在處理外交衝突方面手腕老練，且具備避免政治風險的能力。

根據美國政治新聞網POLITICO，魯比歐（Marco Rubio）曾被認為是過於鷹派、過度建制派的政治人物，於2016年問鼎總統大位失利後，在後川普時代的共和黨內無足輕重。

但魯比歐在推動委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台方面的表現，以及對川普高度忠誠，提升了他在白宮西翼與部分「讓美國再次偉大」（MAGA）選民間的地位，這是顯著轉變。

魯比歐曾表示，他不會挑戰美國副總統范斯（JD Vance），爭取共和黨內總統候選人提名。即便他最終參選，他轉向MAGA政治的立場是否能獲得多數川普支持者青睞，仍有待觀察。

川普的核心圈內目前有愈來愈多人擁護魯比歐，他們形容魯比歐較晚接受川普主義是一種優勢。川普看重這種轉變者的熱情，這與那些寧願自我放逐、遠離華府權力核心也不願屈就和解的共和黨舊勢力，形成強烈對比。

川普的顧問布魯瑟威茲（Alex Bruesewitz）表示：「范斯是一位出色的副總統，而魯比歐則是一位優秀的國務卿。」

他指出：「（魯比歐）在2016年選後原本可以走上另一條路，像凱西克（John Kasich，前俄亥俄州州長）那樣，患上逢川普必反症候群（Trump Derangement Syndrome），最終逐漸淡出政壇。」

布魯瑟威茲提及，但魯比歐選擇擁抱MAGA路線，成為MAGA最堅定的盟友與支持者之一。

一名高階白宮官員形容，魯比歐「忠誠、非常聰明、善於表達且經驗豐富」，而且「是一個贏家」。這名官員與本文其他受訪者一樣，獲准以匿名方式討論此事。

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