我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮記者晚宴槍手狂奔硬闖安檢瞬間 影片曝光

白宮記者晚宴槍手住那裡…台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

中央社加州托倫斯26日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦調查局探員在槍嫌艾倫的住家搜查。(美聯社)
聯邦調查局探員在槍嫌艾倫的住家搜查。(美聯社)

白宮記協昨天的晚宴驚傳槍響，美媒披露犯嫌為加州托倫斯市居民，台裔市長陳光豪發布聲明，強調不能用一人被控犯下的罪行定義這座城市，托倫斯市「堅決反對政治暴力」。

美國總統川普（Donald Trump）昨晚出席白宮記者協會（White House Correspondents Association）晚宴時，宴會廳外突傳槍響，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）緊急撤離華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel），犯嫌隨後當場被捕。

兩名知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），執法部門已確認31歲、居住在洛杉磯郊區托倫斯（Torrance）的艾倫（Cole Tomas Allen）就是被制伏的持槍男子。

在聯邦調查局（FBI）及其他執法單位搜索一處疑似與槍手有關的房產後，台裔的托倫斯市長陳光豪（George K.Chen）發布聲明。

英國廣播公司（BBC）報導，陳光豪表示：「我們注意到有報導指稱犯嫌是托倫斯居民。儘管這層關聯令人非常不安，但一個人被控犯下的行為不能定義我們的城市。」

他強調，托倫斯市「堅決反對政治暴力、極端主義及任何形式的仇恨行為」。

世報陪您半世紀

川普 加州 洛杉磯

上一則

美軍又襲運毒船 7個月累計擊斃183人

下一則

白宮記者晚宴槍手狂奔硬闖安檢瞬間 影片曝光

延伸閱讀

白宮30天內重辦記者晚宴 31歲槍手是希爾頓飯店房客

白宮30天內重辦記者晚宴 31歲槍手是希爾頓飯店房客
川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮

川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮
白宮記者晚宴槍手來自加州：曾捐錢給賀錦麗、拿過優良教師

白宮記者晚宴槍手來自加州：曾捐錢給賀錦麗、拿過優良教師
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

熱門新聞

國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
路易斯安納州州警警車。示意圖，與本文無關。(取自Wikimedia Commons@Daniel Schwen)

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

2026-04-19 21:25
Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

2026-04-19 16:23
檢方提供44歲伊朗女商人瑪菲(Shamim Mafi)的駕照照片。(美聯社)

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

2026-04-19 12:37
教宗良十四世在訪非洲行程中發表演說。(美聯社)

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

2026-04-21 15:31
鄧貴興知道口味是一座城市的語言，而法拉盛擁有自己的語系。(特約記者許振輝／攝影)

油鍋與40年的火候：鄧貴興用粵菜築起法拉盛地標

2026-04-22 12:12

超人氣

更多 >
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
搭機時被空服員稱「美人魚」不是稱讚 是暗示乘客有一惱人行為

搭機時被空服員稱「美人魚」不是稱讚 是暗示乘客有一惱人行為
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
好市多8秒結帳 華女體驗幾次後因這婉拒

好市多8秒結帳 華女體驗幾次後因這婉拒
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程