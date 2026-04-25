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麻州大麻案三名紐約華人被告不認罪 去年突擊搜查查獲逾2000株

記者高雲兒╱紐約即時報導
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麻州富蘭克林郡高等法院日前審理一起大規模非法種植大麻案件，三名來自紐約市的中國籍...
麻州富蘭克林郡高等法院日前審理一起大規模非法種植大麻案件，三名來自紐約市的中國籍被告出庭應訊並全數否認控罪。圖為示意圖。(美聯社)

麻州富蘭克林郡(Franklin County)高等法院日前審理一起大規模非法種植大麻案件，三名來自紐約市的中國籍被告出庭應訊並全數否認控罪。該案源於去年9月一場突擊搜查，如今已進入正式審理階段。

本案源於2025年9月的一場突擊行動。麻州州警與地方警局執行聯合執法，突擊搜查位於西路(West Road)366號的一處獨立式住宅。

搜查過程中，執法人員發現屋內被改造成高度專業化的非法大麻生產基地。警方的報告描述，屋內約2380株大麻處於不同生長階段，室內空間經過大規模結構調整，布置了12間專門的種植室，並配置了完整的乾燥與加工處理空間，現場同時查獲約 109磅已處理大麻。由於該民宅被大量改裝且內部環境惡劣，阿什菲爾德衛生部門隨後宣布該建築為危樓，並予以封鎖。

三名來自紐約市的中國籍被告當時在現場被捕，分別為54歲的業歡全(Ye Huanquan，音譯，下同)、40 歲的陳宏西(Hongxi Chen)以及37歲的陳靜洪(Jing Hong Chen)，陳宏西和陳靜洪為夫妻關係。

23日上庭時，由於被告幾乎不懂英文，法院當天透過智能手機進行遠端連線，由專業中文翻譯協助被告了解法律權益與指控內容。三名被告在庭上均透過辯護律師表示，對「販運100至2000磅大麻」以及「非法持有12株以上大麻植株」的指控拒絕認罪。

法官裁定每人1萬元保釋金。由於案件涉及的大麻數量龐大且屬非法商業營運，案情嚴重，目前已正式移交至高等法院進入訴訟程序。根據法院排程，三名被告將於今年7月23日再次出庭。

盡管此案在阿什菲爾德爆發，但執法部門認為這並非單一事件。自 2025 年以來，美國聯邦調查局(FBI)與麻州當局一直致力於打擊一個疑似由跨國犯罪組織操縱的非法大麻網絡。

據聯邦司法部先前披露，自2020年起，該組織在麻州、緬因州等多地經營非法家庭式種植屋，並透過「東岸聯繫名單」(East Coast Contact List)維繫運作。這些非法營運的獲利不僅用於購買高端住宅、名車與珠寶，更涉嫌走私缺乏合法身份的中國籍公民入境，強迫其在惡劣環境下工作，並扣押護照以確保其償還走私債務。

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