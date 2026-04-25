我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

專訪／22歲與紐約初遇 林懷民：我的身體是在紐約打造

白宮發言人李維特休產假 「我不在時 你們有總統電話」

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮發言人李維特24日與記者會晤。(美聯社)
白宮發言人李維特24日與記者會晤。(美聯社)

國會山莊報(The Hill)25日報導，一名白宮官員表示，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)預計下周生產。

美國新聞報(USA TODAY)報導，臨盆在即的李維特24日在白宮向記者群暫別，她說：「最後，說一件關於我私人的事，這大概是我休假前最後一次非正式記者會…如你們所見，我隨時都可能要生了，期待很快會再見到大家。」

她接著打趣說：「不過我知道你們大家都有總統的電話，所以相信我不在的時候，你們不會缺新聞來源的。」

聯邦員工一般可享有12周的有薪育嬰假，目前尚不清楚李維特會休假多久。

在李維特休假期間，預計不會有正式的代理人，白宮將改由不同的政府官員輪流對媒體進行簡報。一名官員向 NewsNation電視台表示，川普總統本人和副總統范斯也可能親自上陣。

現年28歲的李維特是史上最年輕的白宮發言人，也是第一個在任內懷孕的發言人。

李維特與丈夫育有一名2歲半的兒子，去年12月她宣布肚子懷的是女兒。

她說，感謝川普與白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)的支持，以及「在白宮營造以家庭為導向的環境」。

白宮發言人李維特(左)24日與記者談話，她預計下周臨盆。(路透)
白宮發言人李維特(左)24日與記者談話，她預計下周臨盆。(路透)

白宮發言人李維特(中間白衣者)與記者們談話，她預計下周休產假。(路透)
白宮發言人李維特(中間白衣者)與記者們談話，她預計下周休產假。(路透)

世報陪您半世紀

白宮 川普

上一則

押注馬杜洛下台 特種部隊士官靠機密大賺40萬遭起訴

延伸閱讀

美方代表團明赴巴基斯坦 與伊朗外長談判？眾說紛紜

美方代表團明赴巴基斯坦 與伊朗外長談判？眾說紛紜
美伊第2輪談判層級降低 伊朗外長：不會與美代表直接談

美伊第2輪談判層級降低 伊朗外長：不會與美代表直接談
否認美伊停火僅延長3到5天 白宮：川普會決定最後期限

否認美伊停火僅延長3到5天 白宮：川普會決定最後期限
美伊代表再赴巴基斯坦 伊方暫無「直接會談」安排

美伊代表再赴巴基斯坦 伊方暫無「直接會談」安排

熱門新聞

國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
路易斯安納州州警警車。示意圖，與本文無關。(取自Wikimedia Commons@Daniel Schwen)

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

2026-04-19 21:25
Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

2026-04-19 16:23
檢方提供44歲伊朗女商人瑪菲(Shamim Mafi)的駕照照片。(美聯社)

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

2026-04-19 12:37
教宗良十四世在訪非洲行程中發表演說。(美聯社)

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

2026-04-21 15:31
前福斯新聞主播卡爾森。(美聯社)

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

2026-04-22 09:11

超人氣

更多 >
美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死
獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
南加華人區驚爆3死血案 華人老夫婦命喪槍下

南加華人區驚爆3死血案 華人老夫婦命喪槍下
3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了

3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了