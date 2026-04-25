白宮發言人李維特休產假 「我不在時 你們有總統電話」

白宮發言人李維特24日與記者會晤。(美聯社)

國會山莊報(The Hill)25日報導，一名白宮 官員表示，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)預計下周生產。

美國新聞報(USA TODAY)報導，臨盆在即的李維特24日在白宮向記者群暫別，她說：「最後，說一件關於我私人的事，這大概是我休假前最後一次非正式記者會…如你們所見，我隨時都可能要生了，期待很快會再見到大家。」

她接著打趣說：「不過我知道你們大家都有總統的電話，所以相信我不在的時候，你們不會缺新聞來源的。」

聯邦員工一般可享有12周的有薪育嬰假，目前尚不清楚李維特會休假多久。

在李維特休假期間，預計不會有正式的代理人，白宮將改由不同的政府官員輪流對媒體進行簡報。一名官員向 NewsNation電視台表示，川普 總統本人和副總統范斯也可能親自上陣。

現年28歲的李維特是史上最年輕的白宮發言人，也是第一個在任內懷孕的發言人。

李維特與丈夫育有一名2歲半的兒子，去年12月她宣布肚子懷的是女兒。

她說，感謝川普與白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)的支持，以及「在白宮營造以家庭為導向的環境」。

白宮發言人李維特(左)24日與記者談話，她預計下周臨盆。(路透)