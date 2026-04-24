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擅自蒐集旅客個資定浮動定價 捷藍航空挨告

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擅自蒐集旅客個資定浮動定價 捷藍航空挨告

編譯陳韻涵／即時報導
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捷藍航空被控未經同意，擅自蒐集旅客個人資料，用以制定機票價格，侵害消費者隱私權，...
捷藍航空被控未經同意，擅自蒐集旅客個人資料，用以制定機票價格，侵害消費者隱私權，面臨集體訴訟。圖為捷藍航空設於佛州坦帕國際機場的票務櫃檯。(美聯社)

廉價航空「捷藍航空」(JetBlue)被控未經同意，擅自蒐集旅客個人資料，用以制定機票價格，侵害消費者隱私權，面臨集體訴訟。

哥倫比亞廣播公司新聞報導，這宗集體訴訟由紐約居民菲利普斯(Andrew Phillips)代表提起，他指控捷藍航空在他透過捷藍官網搜尋並購買機票時，逆向追蹤並蒐集其個人資料，目的是「用於制定票價」。

訴狀指出，這種方式讓航空公司根據個別消費者的瀏覽紀錄、人口統計資料等因素，對不同顧客提供差別票價。

訴狀中寫道，「消費者不該為了購買機票，而得犧牲自己的隱私參與捷藍航空這場數位搶票遊戲；同艙等乘客的票價本來就該相同。」

訴狀寫道，「這讓被告得以即時操控票價，從中榨取最大利潤，而這些票價根據消費者不曾同意提供的個人資料分析評估定價策略。」

此外，菲利普斯另指控，他從未被告知個人資料遭監控或轉賣給第三方。

總部位於紐約市的捷藍航空否認以個人資料決定票價並發出聲明表示，「捷藍不會使用個人資料或網路瀏覽紀錄來制定個別票價，票價取決於需求與座位供應，所有顧客在捷藍官網及行動裝置應用程式上看到的票價都一樣。」

這宗訴訟的其中一條導火線是捷藍小編的一則回覆，一名使用者18日在X平台上抱怨，「我很喜歡搭乘捷藍航空，但一張機票一天之內漲了230元實在很誇張，我只是想趕去參加葬禮。」

捷藍官方帳號回覆：「請嘗試清除瀏覽器快取資料與數位存根(Cookie)，或改用無痕視窗訂票，本公司對您的損失深感遺憾。」

捷藍事後刪除回覆並解釋為社群「小編失誤」，澄清「小編建議的步驟並不會改變機位票價」。

訴狀認為，該回覆形同捷藍間接承認採取「監控定價」(surveillance pricing)，指企業利用消費者的個資，如地理位置或瀏覽紀錄，對相同商品或服務，針對不同消費者收取差異價格。

菲利普斯要求捷藍賠償，指控捷藍違反聯邦竊聽防制法「電子通訊隱私法」(Electronic Communications Privacy Act)，以及紐約州的兩項消費者保護法規。

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廉價航空 紐約市 機票

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