擅自蒐集旅客個資定浮動定價 捷藍航空挨告

捷藍航空被控未經同意，擅自蒐集旅客個人資料，用以制定機票價格，侵害消費者隱私權，面臨集體訴訟。圖為捷藍航空設於佛州坦帕國際機場的票務櫃檯。(美聯社)

廉價航空 「捷藍航空」(JetBlue)被控未經同意，擅自蒐集旅客個人資料，用以制定機票 價格，侵害消費者隱私權，面臨集體訴訟。

哥倫比亞廣播公司新聞報導，這宗集體訴訟由紐約居民菲利普斯(Andrew Phillips)代表提起，他指控捷藍航空在他透過捷藍官網搜尋並購買機票時，逆向追蹤並蒐集其個人資料，目的是「用於制定票價」。

訴狀指出，這種方式讓航空公司根據個別消費者的瀏覽紀錄、人口統計資料等因素，對不同顧客提供差別票價。

訴狀中寫道，「消費者不該為了購買機票，而得犧牲自己的隱私參與捷藍航空這場數位搶票遊戲；同艙等乘客的票價本來就該相同。」

訴狀寫道，「這讓被告得以即時操控票價，從中榨取最大利潤，而這些票價根據消費者不曾同意提供的個人資料分析評估定價策略。」

此外，菲利普斯另指控，他從未被告知個人資料遭監控或轉賣給第三方。

總部位於紐約市 的捷藍航空否認以個人資料決定票價並發出聲明表示，「捷藍不會使用個人資料或網路瀏覽紀錄來制定個別票價，票價取決於需求與座位供應，所有顧客在捷藍官網及行動裝置應用程式上看到的票價都一樣。」

這宗訴訟的其中一條導火線是捷藍小編的一則回覆，一名使用者18日在X平台上抱怨，「我很喜歡搭乘捷藍航空，但一張機票一天之內漲了230元實在很誇張，我只是想趕去參加葬禮。」

捷藍官方帳號回覆：「請嘗試清除瀏覽器快取資料與數位存根(Cookie)，或改用無痕視窗訂票，本公司對您的損失深感遺憾。」

捷藍事後刪除回覆並解釋為社群「小編失誤」，澄清「小編建議的步驟並不會改變機位票價」。

訴狀認為，該回覆形同捷藍間接承認採取「監控定價」(surveillance pricing)，指企業利用消費者的個資，如地理位置或瀏覽紀錄，對相同商品或服務，針對不同消費者收取差異價格。

菲利普斯要求捷藍賠償，指控捷藍違反聯邦竊聽防制法「電子通訊隱私法」(Electronic Communications Privacy Act)，以及紐約州的兩項消費者保護法規。