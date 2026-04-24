英男涉9700萬元葡萄酒龐氏騙局 紐約法院判10年監禁

59歲的英國公民韋爾斯利，以葡萄酒投資經紀人的身分行騙9700萬元被捕控罪。(美聯社)

紐約東區聯邦地方法院指出，59歲的英國公民韋爾斯利(James Wellesley)，涉及一個導致140人受害的全球詐騙活動，非法牟利約9700萬元被捕控罪；被告在去年被引渡至美國受審後，因電信詐騙罪被判處10年監禁，他近期也被裁定需繳納100萬元的沒收罰金。

據悉，韋爾斯利曾使用「Andrew Fuller」與「Andrew Templar」等化名行騙，從2017年6月至2019年2月期間，他假冒「Bordeaux Cellars」公司的財務長(CFO)及營運經理，以高端葡萄酒投資經紀人的身分進行詐騙活動。

韋爾斯利與共謀伯頓(Stephen Burton)於2017年2月在英國公司註冊處成立了Bordeaux Cellars Ltd，註冊地址位於倫敦市中心的伯克利廣場(Berkeley Square)；隨後兩人曾在美國各地參加投資者會議，鎖定潛在客戶。

檢方指出，兩人聲稱Bordeaux Cellars負責撮合投資者與高資產葡萄酒收藏家之間的貸款 ，並由高價值的葡萄酒收藏作為全額抵押；他們承諾投資者將從借款人處獲得定期利息回報，並由Bordeaux Cellars保管這些葡萄酒作為貸款擔保。

然而這些「高資產收藏家」並不存在，Bordeaux Cellars也未實際持有任何作為抵押的葡萄酒；相反地，韋爾斯利與伯頓將新的投資者投入的資金，用於向舊投資者支付虛假的利息，並挪作個人開支使用。

2017年6月至2018年12月期間，投資Bordeaux Cellars的受害者確實收到了所謂的利息支付，且許多人將本金繼續投入新的貸款項目；然而，這些利息實際上來自於後續投資者的資金，是典型的龐氏騙局運作模式。

聯邦調查局(FBI)表示，在詐騙所得超過9700萬元中，Bordeaux Cellars僅償還了1400萬元，最終導致超過8300萬元的投資損失；伯頓已於2025年7月承認電信詐騙及洗錢罪，目前正等待宣判。

聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，韋爾斯利說謊誘使全球投資者投入數千萬元的金額，「這個判決向詐騙者傳遞了一個訊息，本辦公室將依法全力追究你們的責任」。