我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

聯邦檢察官對聯準會主席鮑爾的刑事調查喊停

民調：油價飆漲民眾怨川普 期中選舉共和黨選情不妙

中央社華盛頓24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多數美國民眾將油價飆漲歸咎於美國總統川普，恐使得所屬共和黨在11月國會期中選舉的...
多數美國民眾將油價飆漲歸咎於美國總統川普，恐使得所屬共和黨在11月國會期中選舉的選情承受壓力。（歐新社）

路透與益普索（Reuters/Ipsos）最新民調結果顯示，多數美國民眾將油價飆漲歸咎於美國總統川普，恐使得所屬共和黨在11月國會期中選舉的選情承受壓力。

路透報導，這項在本週初完成的民調結果顯示，約77%的登記選民認為，川普應該對近期油價上漲負起相當程度的責任。川普決定美國與以色列聯合對伊朗發動攻擊，造成國際油價飆漲。

這種觀點在不同政治立場的選民中均獲得廣泛共鳴，包括55%的共和黨選民、82%的無黨派選民以及95%的民主黨選民，都認為川普應該為燃料成本攀升負責。

民調指出，約58%的選民表示，他們不太可能在11月3日的期中選舉，支持那些擁護川普對伊朗戰爭政策的候選人。這些選民中包括了1/5的共和黨選民與2/3的無黨派選民。

民調顯示，約77%的美國人認為燃料價格為重大隱憂。受訪者預期明年油價上漲的可能性是下跌的兩倍。

川普在競選時承諾解決前任民主黨總統拜登（Joe Biden）任內的通膨問題，而贏得2024年總統大選。

儘管川普4月16日在拉斯維加斯的演說中多次聲稱美國經濟正在「蓬勃發展」，且白宮網站也向訪客宣示「歡迎來到黃金時代」，但一般民眾的感受顯然有落差。

民調顯示，高達70%的受訪者不同意經濟正在「蓬勃發展」的說法；約82%的人表示通貨膨脹是一大擔憂。

此外，民調顯示共和黨在經濟議題上的傳統優勢正大幅萎縮。這項在4月15日至20日進行的調查顯示，38%的選民偏好共和黨的經濟議題，37%則認為民主黨較佳。

這僅存的1個百分點優勢，與川普2025年1月就職之初領先的14個百分點相比，落差極大。

這項民調總共訪問全美4557位成年人，其中包含3577名登記選民，誤差範圍為正負2個百分點。

世報陪您半世紀

白宮 拜登 期中選舉

上一則

聯邦檢察官對聯準會主席鮑爾的刑事調查喊停

延伸閱讀

川普支持率低迷 民調最不滿經濟 共和黨憂期中選舉丟國會

川普支持率低迷 民調最不滿經濟 共和黨憂期中選舉丟國會
民調：對國會不滿意度攀至86%追平歷史最高 僅10%肯定

民調：對國會不滿意度攀至86%追平歷史最高 僅10%肯定
民調：美伊戰爭與爭議言論發酵 川普支持率陷低點

民調：美伊戰爭與爭議言論發酵 川普支持率陷低點
美伊戰火燒向選情 參院共和黨人催川普訂伊朗退場策略

美伊戰火燒向選情 參院共和黨人催川普訂伊朗退場策略

熱門新聞

國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
路易斯安納州州警警車。示意圖，與本文無關。(取自Wikimedia Commons@Daniel Schwen)

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

2026-04-19 21:25
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

2026-04-17 11:55
Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

2026-04-19 16:23
檢方提供44歲伊朗女商人瑪菲(Shamim Mafi)的駕照照片。(美聯社)

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

2026-04-19 12:37

超人氣

更多 >
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢
中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚
德州這城市 為何是退休族便利生活首選？

德州這城市 為何是退休族便利生活首選？
Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年

Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年