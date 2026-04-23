獲利40萬元 美國士兵利用機密情報下注馬杜洛突擊行動被控罪

參與今年1月美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)任務的特種部隊士兵范戴克(Gannon Ken Van Dyke)，利用機密情報在線上賭盤網站Polymarket精準下注馬杜洛突襲行動時機贏得40多萬元，如今遭到起訴，恐將面臨數年有期徒刑。圖為美國空軍。 (路透)

紐約聯邦檢察官辦公室23日表示，參與今年1月美軍活捉委內瑞拉 總統馬杜洛(Nicolas Maduro)任務的特種部隊士兵范戴克(Gannon Ken Van Dyke)，利用機密情報在線上賭盤網站Polymarket精準下注馬杜洛突襲行動時機贏得40多萬元，如今遭到使用政府機密訊息謀取私人利益、竊取政府非公開訊息、商品欺詐、電匯欺詐、非法金錢交易等罪名起訴，恐將面臨數年有期徒刑。

聯邦檢察官指出，38歲的范戴克從2025年12月8日起，參與為期大約一個月的逮捕馬杜洛計畫與執行。范戴克簽署保密協議，承諾不對外洩露與行動相關的任何機密及敏感訊息。

不過，根據聯邦調查，范戴克去年底在Polymarket開立帳戶，進行大約13次下注，在「美軍是否進入委內瑞拉」、「馬杜洛是否在2026年1月31日之前下台」等賭注當中，勾選「是」。

聯邦調查局(FBI )局長巴特爾(Kash Patel)在社群媒體 發文寫道，這起事件涉及一名美國士兵，利用職務之便從一場正義的軍事行動中獲取私利。

抓捕馬杜洛行動結束後不久，范戴克便將贏得的大部分彩金存入國外的加秘貨幣金庫，然後轉到新開立的證券經紀帳戶。

聯邦檢察官指出，范戴克要求Polymarket刪除帳號，聲稱自己遺失與帳戶有關的電郵登入權限。

Polymarket表示，發現有人利用政府機密情資進行交易之後，便通報美國司法部並配合調查。

Polymarket在社群網站X發表聲明指出：「內線交易在Polymarket絕無容身之地。」

根據起訴書，范戴克2008年加入美軍，2023年晉升二等士官長(Master Sergeant)。范戴克身為資深士官，隸屬於特種部隊體系，駐紮在北卡羅來納州費耶特維爾(Fayetteville)布拉格堡(Fort Bragg)。

預測市場Kalshi則在22日對三名國會議員候選人做出處罰與停權，因為這三人對自己選舉結果下注。