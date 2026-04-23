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熱門真人秀Storage Wars成員傳在亞利桑納州自家開槍自盡

記者顏伶如／即時報導
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熱門實境節目「倉庫淘寶大戰」（Storage Wars）。示意圖（美聯社）
熱門實境節目「倉庫淘寶大戰」（Storage Wars）。示意圖（美聯社）

熱門實境節目「倉庫淘寶大戰」(Storage Wars)甚受歡眾喜愛的綽號「賭徒」(The Gambler)成員希茨(Darrell Sheets)，22日在亞利桑納州哈瓦蘇湖市(Lake Havasu City)家中去世，享年67歲。曾在節目裡共事的布蘭迪·帕桑特(Brandi Passante)在Instagram發表悼念聲明，文中暗示希茨死於開槍自殺。

哈瓦蘇湖市警察局在新聞稿中說，警方在當地時間22日凌晨2時接到一起死亡案件報案，員警前往處理時宣告男子當場死亡。

希茨因為參加A&E電視頻道的「倉庫淘寶大戰」而走紅，勇於押注高風險、高回報的競標風格，讓他獲得「賭徒」綽號。他與兒子布蘭登(Brandon)搭檔合作，擁有龐大粉絲基礎。

2023年，希茨從「倉庫淘寶大戰」系列節目退休，在亞州經營「哈瓦蘇把垃圾帶來給我」(Havasu Show Me Your Junk)的古董店。

「倉庫淘寶大戰」成員尼索達(René Nezhoda)Instagram影片說道，雖然跟希茨常在螢幕上發生衝突，但節目裡的競爭關係不能反映現實真實生活的情誼。

尼索達說：「很多人以為我倆彼此厭惡，因為我們總是在節目裡較勁，但在內心深處，我們是朋友。」

尼索達說，希茨非常努力工作，深愛家人，過世之前一直遭受網路霸凌。他在影片中對觀眾說：「各位，只因為你們在電視上看到我們，並不代表你們了解我們。這並不賦予你們霸凌別人的權利。」

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