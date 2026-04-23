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30年資歷華郵記者兼編輯2月前遭裁員 新職開始前陳屍家中

記者顏伶如／即時報導
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華盛頓郵報。示意圖（路透）
華盛頓郵報。示意圖（路透）

眾生相雜誌(People)報導，曾參與多項獲得普立茲獎專題報導、在報社有30年資歷的前華盛頓郵報記者兼編輯艾根(Dan Eggen)，21日被發現陳屍家中，享年60歲。艾根今年2月遭到裁員，原本今春將加入非營利新聞網站NOTUS工作團隊。

艾根前妻史蒂芬妮‧艾默(Stephanie Armour)證實了艾根的死訊。艾根是今年2月遭到華郵裁員的數百名員工之一。

艾根生前曾對友人表示，剛找到位於華府的NOTUS編輯工作，新春便將開始上班，NOTUS即將改名「星報」(The Star)。

NOTUS在社群媒體X發表聲明表示，得知惡耗深感震驚與悲痛，艾根原訂今春加入團隊。聲明寫道，艾根是新聞界的傳奇，也是許多記者的導師。

雖然死因仍待驗屍報告確認，但據媒體報導，警方向家屬表示，初步研判並無他殺或其他暴力跡象。

艾根在華郵服務期間，參與多項後來獲得普立茲獎的專題報導，包括911恐怖攻擊事件背後的網路調查、俄羅斯干預2016年美國大選、2021年1月6日國會暴動事件等。

2013年，艾根從記者轉任政治版編輯，後來出任白宮新聞編輯、大選新聞編輯、華府新聞編輯、資深政治新聞編輯，裁員之前的最後職務是政治專題編輯。

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